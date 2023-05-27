Новый стиль и стиль кремлёвский. Яков Кротов – о церкви в асфальте

Споры о том, по какому стилю отмечать Пасху и другие праздники, ведутся в Церкви пять веков, с момента появления "нового", "григорианского" стиля. Споры эти тем более горячие, что "григорианским" новый стиль назван по имени папы римского Григория XIII. Отстаивание "старого стиля" приобретает тут характер борьбы с католичеством, 13 дней разницы превращаются в догмат, отличающий православие от ереси.



Между тем старый стиль вовсе не стар. Кто православнее Матери Божией? Кто православнее святых апостолов?! Но они ведь жили и праздновали все праздники по лунному календарю! Правда, это был "старый лунный календарь" – после разрушения Храма и Иерусалима в 70 году был создан "новый стиль", основанный только на вычислениях, а не на наблюдениях реальных фаз луны. Так что и "юлианский календарь" – новый стиль для верующих в Христа. И что? А ничего. Стиль и стиль. Чистая математика, ничего мистического.

Христа распинает каждый, кто угнетает ближнего, лжет ближнему, оправдывает убийство ближнего

Ничего мистического нет и в запрете православным праздновать Пасху в один с день с иудеями. Обычнейший антисемитизм в календарной упаковке, антисемитизм императора Константина Великого, который заявил в 325 году, что "неприлично" праздновать Пасху в один день с "бешеными", распявшими Христа. На что православная поговорка отвечает: "Архиереи Христа распяли!" Поговорка основывается, видимо, на иконах, где над еврейскими первосвященниками часто есть надпись "архиереи", совершенно верная. Но надпись пришлась по вкусу, потому что реальные архиереи то и дело такое учиняют, что равносильно распятию Христа. Впрочем, и миряне не отстают, хоть олимпиаду проводи. Христа распинает каждый, кто угнетает ближнего, лжет ближнему, оправдывает убийство ближнего.



Так вопрос о календаре стал сперва площадкой для антисемитизма, а потом площадкой для антизападничества. Сегодня "старостильники" есть и на Афоне среди монахов, и среди православных мирян самых разных стран. Страсти бушуют нешуточные, хотя дальше словесных боёв не заходят. Прямо наоборот с лидерами Московской патриархии. По форме – да, старостильники. Но по существу обычнейший цинизм, холодный, бесстрастный, не от сердца, а исключительно по заданию. Вот советник патриарха Кирилла Гундяева протоиерей Николай Балашов заявил, что переход на новый стиль Константинопольский патриарх предпринял, чтобы "показать свою солидарность с "прогрессивным" западным человечеством". Балашов заявил это в интервью РИА "Новости", возможно, письменно ответил на вопросы, либо попросил взять "прогрессивный" в кавычки. Может быть, отвечал устно и тогда сумел особенно саркастической интонацией подчеркнуть, что ничего прогрессивного в западном человечестве нет.



Что, Балашов антизападник? Славянофил? Да нет, хуже – он чиновник. Бездушный кремлёвский аппаратчик, которому совершенно наплевать и на прогресс, и на Запад, и на человечество, и на календарь. Человек просто выполняет задание Кремля, делает это сорок лет. Гундяев отрабатывает с 1967 года, считайте сами. Кремль изменит свою политику – будет отрабатывать иначе. Собственно, это уже и имело место в "перестройку", когда и Гундяев, и Балашов стали одобрять прогресс, западное человечество и демократию. Потом начальство легло на старый курс, и эти перелегли вместе с начальством.



Конечно, что-то от живой совести и у этих людей осталось. Поэтому, видимо, Балашов привёл самый обоюдоострый аргумент: "Административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры". Уж Московская-то патриархия хлебнула "административного вмешательства"! Начиная с Владимира Ульянова-Ленина и до нынешнего Владимира диктатура ежедневно вмешивается в церковную жизнь. И что? Никаких раздоров! Просто церковная жизнь превратилась в церковную смерть. Никаких разногласий – сплошное единогласие, полный одобрямс. Кто не вписывался, того попросту расстреливал тот самый "административный вмешатель". Расстреливал, ссылал, сажал. Вот и итог: страна в асфальте и религиозная жизнь в асфальте. Что бы ни происходило в церковной жизни Украины, это происходит именно в церковной жизни. Происходящее в российских религиях происходит в музее церковных восковых фигур.



Представим невообразимое: завтра Кремль объявляет об окончании войны, выводит войска из Украины, Сирии, Грузии и т. п., выплачивает всякие контрибуции и репарации, сжигает мумию Ленина и посыпает её пеплом свою голову, а на месте мавзолея ставит копию статуи Свободы с православным крестом вместо факела и евангелием в левой руке. Да через пять минут Балашов с восторгом начнёт каяться перед Православной церковью Украины и перед Константинопольским патриархом, будет целовать западное человечество и совершать земные поклоны перед его прогрессом! Тем более что прогресс-то реально есть, и кремлёвские людоеды со своей идейной прислугой им вовсю пользуется. Не на бересте же пишут!

Хорошо, что этого не будет, потому что это было бы гадко и отвратительно. Хотя бы потому, что нет его, "западного человечества". Это уж Балашов проговорился: кремлёвские аппаратчики реально воспринимают себя как какое-то особое человечество. Не восточное, нет, а типа космическое, всеобщее, несравненно превосходящее "западное". Уже не "русский мир", а "русское человечество", "русский космос", "русская вселенная".



Когда Бог положит конец этому мыльному пузырю и как, неинтересно. Что делать верующим, которые оказались внутри мыльного пузыря кремлёвского православия? Ну, не бином Ньютона: жить по заповедям, нести крест, подставлять щёку, не лгать и не убивать, отдавать кесарю кесарево, Богу Божие, и молить Бога, чтобы не превратиться в живой труп, а если уже превратился – чтобы воскреснуть прямо здесь и сейчас, немедленно. Бог это может сделать, у Бога такой стиль, такой календарь, что, когда покаешься, тогда и Рождество, и Пасха, и Вознесение с Пятидесятницей.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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