В Великобритании разрешили частично разморозить счета Петра Авена

Министерство финансов Великобритании разрешило разморозить часть заблокированных активов российского олигарха Петра Авена. Ему будет предоставлен доступ к одному миллиону фунтов стерлингов из средств, хранящихся на его банковских счетах. Авен сможет ежемесячно снимать до 60 тысяч фунтов для оплаты повседневных расходов.

Кроме того, 388 тысяч фунтов он сможет потратить для выплаты срочных долгов - в том числе оплаты частной школы для одного из детей.

Авен, у которого есть также латвийское гражданство, попал под санкции из-за войны России и Украины, он обжаловал их в суде. В мае агентство Bloomberg рассказывало, что Авена заподозрили в нарушении санкционного режима. На заседании в Лондоне представители миллиардера утверждали, что его расходы оплачивает жена. По словам источника агентства, большая часть трат связаны с оплатой охраны и страхования коллекции произведений искусства бизнесмена, которую оценивают в 300 миллионов фунтов.

Помимо коллекции Авен владеет в Великобритании тремя особняками класса люкс. После наложения на него персональных санкций и заморозки счетов миллиардер жаловался, что не может оплатить расходы на содержание своей недвижимости, и даже услуги уборщицы и шофёра.