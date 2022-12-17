Вашингтон пытался остановить Украину от удара по объекту на территории страны, в котором, согласно данным разведки, находился глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Как утверждает издание, американская разведка весной узнала о готовящейся поездке Герасимова на фронт в Украине, но попыталась скрыть эту информацию от Киева. Однако этого сделать не удалось. Ранее западные СМИ рассказывали, что часть поступающей в НАТО развединформации о российской армии в Украине и рядом с ней украинские военные получают в режиме реального времени.

Как утверждается в материале, Вашингтон попросил Украину не атаковать штаб, где находился Герасимов. В Киеве заявили, что удар уже нанесён. Источники газеты объясняют позицию американских официальных лиц опасениями, что гибель главы Генштаба, входящего в российский Совет безопасности, могла привести к войне России и США.

Об атаке на штаб в Изюме, который, предположительно, мог посещать Герасимов, стало известно в первых числах мая. Утверждалось, что генерал армии прибыл лично руководить наступлением. Заявлялось, что военачальник мог быть ранен во время украинского удара, никаких подтверждений этому опубликовано не было.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что Вашингтон не предоставляет Украине разведданные о местонахождении высших российский военачальников.