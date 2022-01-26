Политсоветники "нормандского формата" провели встречу в Париже

В среду в Париже, спустя чуть больше года, прошла очная встреча политсоветников "нормандского формата" по урегулированию конфлика в Донбассе. Россию на переговорах при участии Германии и Франции представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Украину - Андрей Ермак, возглавляющий офис президента Владимира Зеленского.

Как написал в Твиттере перед переговорами Андрей Ермак, то, что наконец удалось разблокировать "нормандский формат" можно считать убедительным сигналом готовности к мирному урегулированию. Одновременно Ермак указал на продолжающиеся серьёзные случаи нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

Дмитрий Козак после заседания назвал разговор политсоветников в Париже "непростым, но откровенным". "Может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией минских соглашений", - цитирует Козака ТАСС. По его словам, участники договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям перемирие в Донбассе должно соблюдаться. "Надеемся, что через две недели мы с коллегами по "нормандской четвёрке" выйдём с совместными предложениями по вопросу урегулирования", - сказал Дмитрий Козак.

Он также отметил, что тема саммита лидеров стран "нормандского формата" в среду не обсуждалась, поскольку "существуют неразрешимые противоречия в вопросах реализации минских соглашений".

Дмитрий Козак не стал комментировать прозвучавшее 26 января предложение партии "Единая Россия" о поставках оружия в так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". "Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать", - сказал Козак.

Андрей Ермак после встречи политсоветников повторил, что, как ему хочется верить, "нормандский формат" удалось оживить, и что все стороны хотят видеть результаты этого диалога.

"РБК-Украина" пишет со ссылкой на комментарии Ермака, что советники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике, и это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.