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NYT: Россия планирует использовать фейк-видео, как предлог для вторжения

Российские танки в Ростовской области, 12 января 2022 года

Россия собирается использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения. Об этом сообщают The New York Times и The Washington Post со ссылкой на американскую разведку, которая якобы рассекретила планы Москвы.

По информации изданий, Россия собирается инсценировать и заснять нападение украинских военных либо на российскую территорию, либо на гражданское население Донбасса. На фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.

The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали Россию вмешаться. The Washington Post сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России объявив о его наличии публично.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале.

  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
  • Украинские власти признают наличие угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что Украина не наблюдает сейчас такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.
  • Москва планы вторжения неоднократно отрицала, обвиняя в создании напряженности в регионе США и НАТО. Сведения о подготовке провокаций в Кремле назвали голословными. При этом сама Москва утверждала, что бойцы некой американской ЧВК якобы готовят в Донбассе провокации с использованием химикатов, но доказательства представлены не были.

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