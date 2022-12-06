NYT: Россия продолжила создавать ракеты, несмотря на западные санкции

Некоторые из крылатых ракет, которые Россия использовала при обстреле Украины, были изготовлены через несколько месяцев после введения западных санкций. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на британских аналитиков Conflict Armament Research.

Эксперты изучили обломки крылатых ракет Х-101, найденных после обстрела 23 ноября, который привел к масштабным отключениям электроэнергии в Украине. Исходя из маркировки на оружии аналитики пришли к выводу, что одна из ракет была изготовлена этим летом, а другую изготовили не раньше октября.

По словам экспертов, Россия продолжила производить передовые управляемые ракеты, несмотря на западные санкции, призванные лишить Москву необходимых для их изготовления компонентов. Это означает, что Москва нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, либо у России были значительные запасы компонентов до начала войны, пишет The New York Times.

В ходе четырёх предыдущих исследовательских поездок в Киев аналитики обнаружили, что почти всё передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, было построено с использованием западных полупроводников.

В начале августа сотрудники и партнёры британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства.

После начала войны США ужесточили правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.