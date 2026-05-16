NYT: США и Израиль готовятся к возобновлению войны с Ираном

США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению войны против Ирана уже на следующей неделе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских и ближневосточных чиновников.

По данным издания, ближайшие помощники президента США Дональда Трампа подготовили планы новых ударов по Ирану на случай, если Вашингтон решит выйти из тупика в конфликте с помощью эскалации.

Среди рассматриваемых вариантов – более масштабные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры, а также возможная наземная операция с участием спецназа для поиска запасов обогащенного урана на подземных ядерных объектах. Для такой операции, отмечает NYT, потребуются тысячи военнослужащих.

Газета напоминает, что несколько сотен бойцов сил специального назначения США были переброшены на Ближний Восток ещё в марте. В регионе также остаются более 50 тысяч американских военных, два авианосца, эсминцы и десятки боевых самолетов.

Сам Трамп пока не принял окончательного решения, но после возвращения из Китая он заявил журналистам, что последнее предложение Ирана по урегулированию его не устраивает.

"Либо они заключат сделку, либо будут разгромлены", — сказал президент США.

В Тегеране уже заявили, что готовы "дать ответ на любую агрессию". Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф написал, что Иран "готов ко всем вариантам".

По данным NYT, сейчас посредники пытаются добиться компромисса, который позволил бы открыть пролив и избежать новой эскалации.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, главной целью операции было названо уничтожение ядерного и ракетного потенциала страны. Были убиты многие иранские руководители. Иран, в свою очередь, наносил удары по странам Персидского залива, а также перекрыл важный для мирового рынка энергоресурсов Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на нефть и газ.





