NYT: в Афганистане спасатели часто не помогали женщинам

В Афганистане, где в ночь на 1 сентября произошло разрушительное землетрясение, многие спасатели оказывали помощь только мужчинам, но не женщинам. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет The New York Times.

Издание отмечает, что находящееся у власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" наложило строгие ограничения на общение мужчин с женщинами, если они не являются родственниками. Между ними запрещён любой физический контакт. В результате, как пишет газета, поскольку подавляющее большинство спасателей составляли мужчины, многим пострадавшим женщинам не была оказана медицинская помощь, а некоторые, как утверждается, так и остались под завалами и погибли, в то время как мужчинам помогли выбраться из-под завалов.

The New York Times в частности приводит рассказ 19-летней жительнцы одной из деревень провинции Кунар, куда команда спасателей, состоявшая только из мужчин, прибыла спустя 36 часов спустя после землетрясения. Утверждается, что никто из спасателей не предложил раненым женщинам помощь и даже не подошел к ним, в то время как мужчинам и мальчикам оказывали помощь. Похжую историю рассказал один из волонтёров, отмечая, что выбраться из под завалам женщинам помогали только другие женщины или родственники-мужчины.

Жертвами землетрясения на востоке Афганистана стали, по данным правительства талибов, более 2200 человек. Сколько среди погибших было женщин, не уточняется.

Россия стала в этом году первым государством, признавшим правительство талибов - так называемый Исламский Эмират Афганистан - де-юре.

Также в этом году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест нескольких лидеров талибов, посчитав, что их политика по отношению к женщинам может представлять собой преступления против человечности.