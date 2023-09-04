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Нюту Федермессер исключили из совета по социальному попечительству

Нюта Федермессер

Основательницу фонда помощи хосписам "Вера", главу Центра паллиативной помощи Нюту Федермессер исключили из Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

Также из состава Совета исключены президент благотворительного фонда "Русфонд" Лев Амбиндер, замминистра здравоохранения Олег Салагай и ещё несколько человек.

Летом Федермессер выступила с резкой критикой готовившихся поправок в закон "О психиатрической помощи". Поправки упраздняли статью, которая разрешала создавать независимые органы защиты прав пациентов психиатрических больниц и интернатов, а также статью о независимом общественном контроле соблюдения прав пациентов.

По мнению Федермессер, принятие нового законопроекта сделает и без того уязвимых пациентов фактически бесправными перед лицом руководства больниц и интернатов. Она призывала коллег голосовать против поправок "из порядочности". Тем не менее, поправки были одобрены Госдумой, а затем Советом Федерации.

Федермессер неоднократно выступала с докладами о неприемлемых условиях проживания в российских психологических интернатах, которые она приравнивает к пыточным, и о смертях подопечных из-за плохого ухода. По её словам, после этих выступлений её фонд "Вера" перестал получать контракты и льготы.

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