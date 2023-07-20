Россия не будет создавать службу по защите прав подопечных ПНИ

Комитет Госдумы по охране здоровья единогласно проголосовал за упразднение статьи закона, согласно которому в России должны создать Службу защиты прав подопечных психоневрологических интернатов (ПНИ).

По словам депутатов, статью решили исключить, так как за 30 лет службу в России так и не создали. Правозащитница Нюта Федермессер, которая участвовала в заседании комитета, призывала не голосовать за поправки и подождать хотя бы до осени.

Депутаты заявили, что в законе останется статья об общественном контроле над ПНИ. По мнению Федермессер, контроль и защита прав – разные вещи. "У общественников нет полномочий", – написала она в блоге по итогам заседания. Также правозащитница отметила, что им позволяют ходить в ПНИ, "только тогда и туда, куда разрешат директора".

Федермессер считает, что поправки "дают психоневрологическим интернатам страны и их директорам право на гегемонию, насилие и расчеловечивание" и "узаконивают бесправие тех, у кого уже и так ничего не осталось, – жителей интернатов и детских домов".

С 1992 года, когда был принят закон "О психиатрической помощи", была создана всего одна служба по защите прав подопечных ПНИ – в Нижегородской области, как раз по инициативе Федермессер. По её мнению, вместо упразднения статьи нужно обязать другие регионы создать аналогичные службы.

Однако депутаты говорят, что против этого выступают в администрации президента России, а сами они "тут ничего не решают", пишет Федермессер. Она сообщила, что после заседания правозащитники отправили президенту письмо, которое подписали сорок тысяч человек, с просьбой наложить вето на поправки.