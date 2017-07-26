Сенат Конгресса США начинает дебаты об отзыве "закона Обамы"

Верхняя палата Конгресса США Сенат проголосовала во вторник за то, чтобы начать дебаты о судьбе "Акта о доступном здравоохранении", известном как "закон Обамы". Результатом этого процесса может стать отмена реформы системы медицинского страхования, введенной в президентство Барака Обамы.

Это решение было принято перевесом в один голос после нескольких недель активных обсуждений проекта видоизмененной реформы системы страхования, из которой исключены несколько ключевых положений ныне действующего "Акта о доступном здравоохранении".

Сенаторы-демократы единодушно выступают против отзыва "закона Обамы". Среди республиканцев, обладающих минимальным большинством в Сенате, не единого мнения о этом законопроекте. Несколько человек считают, что его воплощение не приведет к осуществлению заявленной президентом Трампом и руководством республиканской партии цели - снижению роста стоимости здравоохранения и цены страховых полисов. Около десятка сенаторов-республиканцев согласились проголосовать за начало дебатов лишь в результате уговоров президента Трампа, который настаивает на том, что республиканцы должны выполнить свое одно из основных предвыборных обещаний. Президент Трамп заявил, что "Америка приблизилась на один шаг к освобождению от кошмара "закона Обамы".

Формальный процесс дебатов и переговоров затянется на несколько дней. В первом голосовании во вторник вечером республиканский проект был отвергнут убедительным большинством голосов. Ожидается, что республиканцы вскоре вынесут на голосование новую версию закона. Во вторник, выступая перед голосованием, сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил скепсис в отношении отвергнутого законопроекта, заявив, тем не менее о поддержке идеи отзыва "Акта о доступном здравоохранении".