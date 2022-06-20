"Медуза" и OCCRP обнаружили сеть компаний - "кошельков Путина"

Российская компания LLC Invest и ряд связанных с ней фирм, возможно, помогают президенту России Владимиру Путину и его приближенных управлять своими активами. Это следует из материала, которое подготовило издание "Медуза" совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Они обнаружили, что через структуру LLC Invest общаются и сотрудничают между собой руководители более 80 компаний, большинство владельцев которых – близкие друзья Владимира Путина.

Всего с LLC Invest, по данным расследования, связано как минимум 86 компаний. Общая стоимость их активов – приблизительно 4,5 миллиарда долларов: это как деньги на банковских счетах, так и недвижимость класса люкс, частные яхты и самолёты. Некоторые фирмы принадлежат напрямую банку "Россия", крупнейшим акционером которого является друг Путина Юрий Ковальчук; владельцами других являются сам Ковальчук, "подруга Путина" Светлана Кривоногих и приближенные российского президента. Ещё часть компаний номинально записана на рядовых сотрудников структуры.

Например, компаниям, так или иначе связанным с LLC Invest, принадлежит особняк в Карелии, где отдыхает Путин; горнолыжный курорт "Игора", где отмечала свадьбу его дочь; множество других объектов недвижимости, имеющих отношение к Путину или его близким; несколько крупных яхт. Кроме того, LLC Invest и связанные с ней фирмы владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как "кошельки" или "хранилища" для долéй акций президентских друзей в разных предприятиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос расследователей ответил, что Владимир Путин "с названными объектами и организациями не связан и не аффилирован."