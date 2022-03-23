Яхта для Путина, катера для Минобороны. Кто рулит "Шехерезадой"

21 марта команда оппозиционного российского политика Алексея Навального рассказала о том, что экипаж суперъяхты "Шехерезада", владение которой неоднократно приписывали Владимиру Путину, практически целиком сформирован из сотрудников Федеральной службы охраны. Радио Свобода выяснило, что яхтенным казначеем "Шехерезады" была женщина, связанная со скандально известной компанией – владельцем яхтенного причала в морском порту Сочи и поставщиком яхт и катеров не только для ФСО, но и для Министерства обороны России.

Команде Навального удалось получить актуальный список членов экипажа "Шехерезады", найти мобильные телефоны этих людей (как – не сообщается) и, проверив, как они записаны в телефонах других абонентов, обнаружить, что многие из них связаны с ФСО. Радио Свобода обратило особое внимание на одну из фамилий в списке: это Виктория Куликова, гражданка России, яхтенный казначей.

Кто такой "яхтенный казначей" Яхтенный казначей (по-английски "purser") на суперъяхте – это далеко не обычный бухгалтер. Это старший член экипажа, роль которого варьируется от набора других сотрудников и финансовых вопросов до внутреннего управления и снабжения. В обязанности казначея входит, в том числе управление всеми финансовыми вопросами на борту, управление персоналом, расчет заработной платы и общее управление экипажем, обеспечение судна едой, напитками, моющими средствами, униформой, согласование любых контрактов и поставок на суперъяхту, планирование мероприятий и организация поездок владельцев и гостей, а также общее руководство судном под руководством капитана.

В социальных сетях мы нашли аккаунт человека с такими же именем и фамилией и датой рождения – 28 октября 1984 года.

В качестве места работы в профиле Виктории Куликовой указана компания Burevestnik Group. Она занимается продажей и обслуживанием яхт, но известна не только этим. О руководителе Burevestnik Group Андрее Бойко не раз писали как о человеке, близком к Кремлю, российским чиновникам и миллиардерам.

Подозрения в рейдерстве и обвинения в контрабанде

В 2009 году Бойко был арестован по делу о контрабанде в Россию 4 моторных яхт при пособничестве эксперта Федеральной таможенной службы, который якобы занизил в документах их стоимость. Пробыв под стражей всего месяц, Бойко и другие подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде благодаря поручительству "заслуженных ветеранов, научного работника и общественного деятеля". В 2012 году Следственный комитет прекратил производство по делу в связи с декриминализацией нормы о товарной контрабанде.

В 2017 году "Новая газета" писала о причастности Андрея Бойко к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок любительских яхт-клубов, которым удалось сохранить свою собственность еще со времен распада СССР. В "Буревестнике" отрицали, что какие-либо из действий компании были незаконными.

В 2018 году Burevestnik Group снова попала в СМИ, когда стало известно, что компания неожиданно для многих выиграла у "Базового элемента" Олега Дерипаски право управлять построенным еще к Олимпиаде 2014 года яхтенным портом-стоянкой Sochi Grand Marina в морском порту Сочи. Незадолго до этого на одном из причалов сочинского порта между охранниками Burevestnik Group и группой рыбаков произошел конфликт. Как утверждают местные жители, один из охранников "Марины" отобрал у них удилища и сломал их. Противостояние стало обостряться и достигло апогея, когда однажды утром на причалах и в воде перед ними появились специальные ограждения, препятствующие рыбакам забрасывать в воду свои снасти.

Катера для ФСО и Минобороны

Радио Свобода изучило доступные на сайте госзакупок и в базе данных "Спарк Интерфакс" записи о государственных контрактах ООО "АГ Марин" – именно оно владеет торговой маркой Burevestnik Group.

Первые записи о государственных контрактах "Буревестника" появляются в базах в 2008 году, еще до его ареста по делу о контрабанде. Общая сумма контрактов на поставку запчастей для импортных яхт и моторных катеров составила в этом году почти 30 миллионов рублей. Заказчиком во всех случаях выступала Федеральная служба охраны.

В 2009-м сумма контрактов выросла сразу в 10 раз, составив 361,3 миллиона рублей (более 10 миллионов долларов по курсу на тот момент). В том году "Буревестник" не только ремонтировал, но и продавал президентской службе охраны дорогие моторные катера, например, два 9-метровых катера премиального класса Royal Limo Tender. Других контрактов, кроме как с ФСО, в активе компании в 2009 году тоже не было.

В 2010 году общая сумма госконтрактов Burevestnik Group выросла еще на 20 миллионов рублей. Уже в феврале этого года компания продала ФСО моторную яхту Sunseeker Manhattan 52 за 92 миллиона рублей. Такую же, только более вместительную яхту Sunseeker 80, якобы принадлежащую Федеральной службе охраны, житель Сочи снял на видео в 2016 году.

О том, что ФСО размещает заказы на поставку запчастей и обслуживание шикарных моторных катеров и яхт, в 2012 году писали "Известия". Журналисты издания предположили, что охранники Путина собираются под видом яхтсменов патрулировать акваторию Сочи во время Олимпиады.

Но самый крупный контракт 2010 года Burevestnik Group заключила не с ФСО, а с Министерством обороны России. Это два "патрульных катера" стоимостью 135,6 миллиона рублей за штуку. На сайте госзакупок какие-либо документы об этом контакте отсутствуют, поэтому мы не знаем, о катерах какой модели идет речь и для чего их предполагалось использовать. Отметим лишь, что патрульные катера российского производства стоят в разы меньше: например, в 2017 году концерн "Калашников" заключил с Минобороны контракт на поставку 15 катеров БК-16 и БК-10 за 800 миллионов рублей, то есть в среднем по 53 миллиона рублей за штуку (притом что с 2010 года курс доллара вырос с 30 до почти 60 рублей за доллар). Современные патрульные катера "Раптор", которые сейчас участвуют в войне с Украиной в Черном и Азовском морях, обошлись военному ведомству в 153 миллиона рублей за штуку – с учетом курса это примерно в два раза меньше, чем катера, купленные у "Буревестника" в 2010 году.

В 2011 году, как следует из базы данных "Контур.Фокус", Burevestnik Group поставил Министерству обороны еще один патрульный катер, стоимостью 271 миллион рублей. Документы этой закупки также отсутствуют в открытом доступе. Все остальные контракты, вплоть до 2013 года, которым датирована последняя доступная запись, заключались с ФСО.

Капитан Путина, Пригожина и Ротенберга

Радио Свобода также нашло в интернете одного из предыдущих капитанов "Шехерезады", Александра Щербакова. Судя по данным об опыте работы в его профиле в LinkedIn, Щербаков работал на "Шехерезаде" всего 2 месяца, в июне и в июле 2020 года, то есть был первым капитаном после ее постройки.

Не исключено, что выбор Щербакова в качестве капитана "Шехерезады", которому, судя по всему, предстояло лишь перегнать судно с верфи в Норвегии и передать его заказчику, был неслучайным. В его послужном списке – работа капитаном сразу на нескольких яхтах, которые попадали в поле зрения журналистов-расследователей.

До "Шехерезады", с февраля 2017 по июль 2019 года Александр Щербаков работал на яхте "Рахиль". В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым партнером ближайшего друга Путина Аркадия Ротенберга. Баевский также являлся владельцем ряда дорогостоящих объектов недвижимости, один из которых, квартира неподалеку от президентской резиденции в Ново-Огарево, впоследствии был указан дочерью Путина Катериной Тихоновой как место жительства – при регистрации ею Фонда междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук.

В резюме первого капитана "Шехерезады" есть и еще одна известная яхта, St. Vitamin, на которой он работал с мая по август 2014 года. В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции против нескольких объектов имущества, связанных с "поваром Путина" и спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным. В их числе оказалась и яхта St. Vitamin, на которой, как выяснил в 2016 году Алексей Навальный с помощью постов из инстаграма дочери Пригожина, тот отдыхал с семьей.

Радио Свобода удалось также найти и поговорить с бывшим членом экипажа "Шехерезады". Этот человек, попросивший не называть его имени из соображений безопасности, рассказал, что после постройки яхта отправилась в Италию, где при передаче владельцу на ней был полностью сменен экипаж, состоявший из граждан Великобритании. Вместо англичан на яхту пришла российская команда – это якобы объяснялось тем, что иностранцы не смогут работать на "Шехерезаде", когда она пойдет в Черное море, "из-за проблем с визами". По словам нашего собеседника, вся информация о владельце яхты держалась в строгом секрете. Такая секретность является нормой для мира суперъяхт, но в случае с "Шехерезадой" даже здесь было нечто не вписывающееся в обычную практику: в итальянском порту служащим даже было запрещено называть яхту по имени, во всех документах оно было заменено на трехзначное число. Уже после публикации расследования Алексея Навального о "Шехерезаде" в итальянском городе Масса, где яхта сейчас находится в сухом доке, побывали корреспонденты агентства France Presse. Представитель профсоюза судоремонтной верфи рассказал им, что на днях команда "Шехеразы" вновь внезапно сменилась: все россияне уехали, а их место вновь заняли англичане.

Как минимум еще один член экипажа "Шехерезады" из документов, опубликованных соратниками Навального, новозеландец Ник Снукс, также имеет опыт работы с высокопоставленными россиянами: в его LinkedIn написано, что с 2013 по 2017 год он был старшим плотником на яхте "Дилбар" российского миллиардера Алишера Усманова. Третьего марта власти Германии арестовали "Дилбар" из-за санкций, наложенных на Усманова после вторжения России в Украину.

"Дополнительные рабочие" из "Имперских яхт"

В опубликованном командой Навального списке экипажа "Шехерезады" есть раздел "дополнительных рабочих", в отличие от остальной команды, больше половины из них не россияне. Радио Свобода обратило внимание, что как минимум два человека их этой части списка, упомянутый выше новозеландец Николас Снукс и британка Эсме Лэйланд, работали в компании Imperial Yachts из Великобритании.

В Imperial Yachts на запрос Радио Свобода ответили, что действительно имели отношение к "Шехерезаде": компания, утверждается в письме, занималась "строительным менеджментом" яхты, то есть осуществляла надзор за постройкой яхты на верфи Luerrsen. Эта работа завершилась вместе с передачей яхты владельцу в июне 2020 года, заявили в компании.

На вопрос, известен ли Imperial Yachts конечный владелец яхты, в компании ответили "да", добавив, что защита конфиденциальности клиента является в яхтенной индустрии первостепенной задачей. В Imperial Yachts также заявили, что компания не связана ни с офшором Bielor Asset Ltd., формально владеющим "Шехерезадой", ни с ФСО РФ, и не имела отношения к набору команды на яхту.

Радио Свобода попыталось связаться с Викторией Куликовой по номеру ее личного мобильного телефона, но она не взяла трубку. По одному из корпоративных номеров Burevestnik Group нам ответили, что женщина с таким именем работала в компании, но "уволилась несколько лет назад". Сайт Burevestnik Group в среду в процессе написания этого материала стал недоступен (вот его последняя сохраненная копия). В Федеральной службе охраны и Министерстве обороны не ответили на вопросы Радио Свобода о том, с какой целью эти ведомства покупали катера у ООО "АГ Марин" и какие именно "патрульные катера" военное ведомство приобрело в 2010 году почти за 10 миллионов долларов.