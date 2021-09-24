Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь на 24 сентября, найдены на склоне горы Острой в Елизовском муниципальном районе края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиационных службах региона.

Обломки вертолета обнаружены на высоте примерно 950 метров над уровнем моря. По данным Камчатгидромета, погодные условия в ночь на пятницу были хорошими, однако облака, возможно, закрывали вершину горы высотой около одной тысячи метров. На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщил источник "Интерфакса".

РИА-Новости сообщают, что обломки вертолета находятся в труднодоступной местности. По данным издания, на борту могли находиться сотрудники авиационного отряда ФСБ, выполнявшие тренировочный полет. Сотрудники МЧС к поисковым работам не привлекаются, сообщили РБК в региональном отделении.

В августе на Камчатке разбился вертолет с туристами из Санкт-Петербурга и Москвы. Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров и 3 члена экипажа, упал на дно Курильского озера. Восемь человек сумели спастись сами или с помощью сотрудников Кроноцкого заповедника.

13 сентября в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он разбился в тайге в районе села Казачинское около реки Киренга при повторном заходе на посадку. На борту находились 16 человек, четверо из них погибли.

22 сентября в 38 км от Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились 6 членов экипажа. Спасатели с воздуха обнаружили обломки судна. Все члены экипажа погибли.