"Обнулил биографию". Ярмольника критикуют за поддержку войны

Накануне 70-летия Леонид Ярмольник дал интервью ТАСС, в котором впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину публично высказался в поддержку войны.

Артист заявил, что Россия действует "по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир". "Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света", – сказал он.

У многих комментаторов это вызвало досаду.

Рустем Адагамов

Еще один испортил себе некролог. Что ж такое с людьми. Они как ослепли и оглохли.

Ксения Ларина

Все его друзья уехали из страны, только Соловьев остался

Леонид Ярмольник, уроженец разрушенной Путиным страны, проживший большую часть жизни в городе Львове, уверен, что Путин и Россия на стороне света. Юбилей отмечает с друзьями. С друзьями! Все его друзья уехали из страны, потому что все они на другой стороне света. Вот, пожалуй, только Соловьев остался. С ним и отметит. И Путин пришлёт телеграмму , конечно. Путина Ярмольник боготворит.

PS

А еще я вспомнила, как неприлично он вёл себя на той знаменательной встрече артистов с Путиным, когда прозвучала фраза "Юра музыкант". Пока говорил Шевчук ( а Шевчук говорил Путину о политзаключенных, об арестованных на акциях протеста, о праве граждан на несогласие), Ярмольник гаденько и подобострастно хихикал, глядя на Путина снизу вверх, как на барина, с нетерпением холуя ожидая его реакции.

Антон Геращенко

А ведь этот человек когда-то дружил с Андреем Макаревичем и лидером Юрием Шевчуком.

Анна Монгайт

В далеком прошлом мы с ним плотно столкнулись в частной жизни. Он был исключительно груб и высокомерен , но у меня в голове стояла его роль в великом "Трудно быть богом" у Германа. Я совершала типичную ошибку зрителя, смешивая личность актера и образ его героя. Сейчас это раздвоение стало особенно заметным.

Михаил Шевелев

Там, где торжествует серость, там всегда кино про это снимает Герман, а интервью агентству ТАСС дает Ярмольник.

Виктор Шендерович

Про Леонида Ярмольника, поддержавшего войну. Леонида Ярмольника, которого знаю полвека.

Бывают времена, когда можно прожить, особо не позорясь, без больших душевных усилий. Ты любимец публики – ну и все, собственно. "На таланте-с", как сказано в одном старом фильме. А что не герой – ну а кто герой-то... Живем и живём себе в сероватой нравственной зоне.

Но иногда наступают другие времена. В достаточной степени черно-белые. Когда требуется уже существенно превысить меру допустимой подлости, чтобы сохранить – даже не жизнь, не свободу – привилегии.

О том и речь. Если бы ценой вопроса была жизнь, как у тех деятелей культуры, которые в смертном ужасе поддерживали сталинские репрессии, – была бы печаль, но было бы и понимание.

Но сейчас-то!

Помолчи в тряпочку хотя бы, прикинься ветошью

Ничего же они с тобой не сделают за отказ славить убийство. А то, что сделают, можно легко пережить. И даже конвертировать через какое-то время, прикинь. Это ж выгодно на длинной дистанции – не быть подлецом. Ты ж у Германа снимался, с Гориным дружил, с Нееловой играл...

"Не умеешь любить – сиди, дружи", как сказано у Жванецкого. Не можешь выйти на площадь за убеждения (потому что их у тебя нет и не было отродясь) – ну просто помолчи в тряпочку хотя бы, прикинься ветошью, как прикидывался унитазом.

"Вовремя посторониться – вот все, что было нужно", как сказано уже у Щедрина.

Не смог.

И вот это уже называется – до степени смешения. И где теперь Ярмольник, а где Путин – уже совершенно неразличимо. Всё в крови.

Собственно говоря, нынешний катастрофический путин и состоит по преимуществу из ярмольников, вот что особенно досадно. И не упырей вроде, и неплохих людей даже, но уж больно податливых.

Владислав Бачуров

Ярмольнику на заметку

Канал Архивная быль напомнил полезный анекдот.

"Собрал Сталин режиссеров. Ну, скажем, Пудовкина, Ромма, Пырьева и Александрова. И спрашивает:

– Что мешает вам, товарищи, работать еще лучше?

Ромм говорит:

– Очень сложно творить в коммунальной квартире. Соседи шумят...

– Будет вам отдельная квартира, товарищ Ромм, – говорит Сталин.

– А мне, – говорит Пудовкин, – лучше всего работается на природе.

– Будет вам дача, товарищ Пудовкин.

– А мне очень долго до работы добираться, – жалуется Пырьев.

– Будет вам машина, товарищ Пырьев.

А Александров молчит.

– А у вас, товарищ Александров, какая просьба?

– У меня, товарищ Сталин, очень нескромная просьба. Даже не знаю, согласитесь ли вы ее выполнить.

– Говорите, – напрягся Сталин.

– Я хотел бы попросить вашу книгу "Вопросы ленинизма" с автографом.

И Сталин подарил Александрову книгу "Вопросы ленинизма". С автографом. А заодно – и квартиру, и машину, и дачу".

Другие напоминают, что с провластных позиций Ярмольник выступал уже давно.

Игорь Бродский

Леонид Исаакович Ярмольник детство и юность провел в Житомирской области, откуда родом его отец. В девяностые принял на какое-то время гражданство Украины, чтобы сохранить семейную квартиру во Львове. Однако в 2014 году поддержал "возвращение Крыма в родную гавань", а сегодня, впервые за почти два года полномасштабного вторжения, публично выразил свое одобрение так называемой СВО. Типа "мы с Владимиром Владимировичем на той стороне, которая... не вычёркивает из истории страницы..."

Высокая правительственная награда к семидесятилетию неминуема

Большое интервью не кому-нибудь, а ТАСС, конечно. Телеграфному Агентству Советского Союза. Выше некуда!

Вот так, постепенно, шаг за шагом, из способных молоденьких цыплят табака куёт Родина матёрых жареных пету... (зачёркнуто, извините). Орлов!

Можно не сомневаться, товарищи, высокая правительственная награда к семидесятилетию неминуема! Будет орденок в петличку с двуглавым.

С чем, как говорится, и поздравляем виновника!

Эх, трудно! Ну, трудно же быть богом...

Тихон Дзядко

Многие на днях удивились словам актера Ярмольника в поддержку войны, а зря – он вот что еще в 14м году на Дожде говорил:

"Ярмольник: Сегодня, благодаря усилиям Владимира Путина и нашей заботе, нашим геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-70 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут, и поэтому мое решение было бы простым: если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что восточная Украина готова и хочет быть с Россией, Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее".

Там вообще занятно: там еще про чернокожего, которого "порвали на березах" – это еще до славянского распятого мальчика.

Некоторые комментаторы задаются вопросом, почему Ярмольник высказался за войну только спустя два года после вторжения, и приходят к выводу, что отмалчиваться, вероятно, уже недостаточно.

Кирилл Гончаров

"Ярмольник поддержал СВО" – раздается по сетям.

А почему только сейчас?

Кирилл Лятс

Весьма похоже, что его заставили так высказаться, и это плата за какую нибудь цацку к юбилею.

Но, согласен, что это печальное зрелище.

Иногда артисты с возрастом затухают, иногда взлетают на Олимп...но бывает, что они возвращаются к своему исходному образу цыплёнка табака.

Удивительно при этом, что он с упоением и гордостью упоминает и "Трудно быть богом", и "Одессу", и работу у Андрея Смирнова – все работы, которые, казалось бы даже не допускают апологии СВО, а вот поди ж ты...

Иван Филиппов

За несколько дней до высказывания на Ярмольника пошел накат в z-каналах. обвиняли в "поддержке Украины" и отсутствии патриотизма. правда, и это тоже важно отметить, накат был в совсем маргинальных "околокультурных" каналах и внятный z-спикер на тему был единственный – Москальков.

Не стоит ждать от звезд шоу-бизнеса, что они будут служить моральными ориентирами, считают другие.

Роман Хоменко

Опять двадцать пять. Ярмольник оказался говном и белые польты заламывают руки. Как же вы не понимаете, что он ВСЕГДА был цыплёнком табака из "вокруг смеха"? Он был и остался цыплёнком табака, только тухлым уже.

Божена Рынска

Народ в ФБ изумляется нравственному падению Ярмольника:

– как он мог, ведь не сталинские времена, ведь ему же смертью-то не грозили!

И гениальный комментарий в ответ:

— просто для некоторых тратить на себя меньше 10000 долларов в месяц и есть смерть.

Артур Дмитриев

Несть им уже числа, этой кровавой армии

Я совсем не удивляюсь, что Ярмольник зиганул. Несть им уже числа, этой кровавой армии. Будут потом неискренне мямлить, конечно, что "мы не знали", "я был слеп", "все зиганули и я зиганул" и петь осанну другому действующему президенту. В природу человека интегрирован механизм самосохранения через обмен совести на материальные и нематериальные блага, это практично и необременительно, тем более ее можно перезакладывать несколько раз, очень удобная штуковина.

Но как же я эгоистично рад, что многие мои любимые фигуры умерли и не дожили. Потому что с непоправимыми потерями для менталочки мог бы смотреть, как Андрей Миронов дает концерт "для наших мальчиков" или Никулин предает анафеме уехавших "предателей Родины".

Станислав Кучер

Очень мало на свете артистов, для которых есть вещи важнее, чем любовь и признание публики. Например, собственное ощущение правды и достоинства. Личностей, готовых положить с прибором на хейт тех твоих соотечественников, кто еще вчера тебя боготворил. Оказаться врагом народа в глазах миллионов поклонников – даже если в отношении этих толп у тебя нет никаких иллюзий. Артисты, для которых чувство собственного достоинства важнее любви россиян и концертов в России, давно оказались за ее пределами или, как Шевчук, живут там, но выступать уже не могут.

Когда в 2014-м году в российских медиа и соцсетях началась травля Андрея Макаревича, его друг Леонид Ярмольник не скрывал презрения к людям, которые еще вчера хором распевали "За тех, кто в море" и "Марионеток", а теперь были готовы плюнуть Андрею в лицо. Сочувствовал Андрею – но точно так же не скрывал, что не хотел бы оказаться на его месте и испытать такой же хейт вчерашних обожателей.

Больших артистов, достигших настоящей внутренней свободы, по пальцам пересчитать

Но есть еще кое-что, что стоит за позицией поддержавших "партию и правительство". Я лично знаю нескольких неглупых людей, ставших путинистами или как минимум "вовремя" замолчавших ровно потому, что мыслили следующим образом. Толпа – она такая, сегодня давит друг друга на похоронах Сталина, завтра проклинает кровавого тирана, послезавтра снова носится с его портретами и мечтает о "сильной руке". Стоит ли за таких вписываться? Пытаться их "просветить", пробудить в них чувство собственного достоинства, тем более – жертвовать ради них статусом, стабильным положением, здоровьем? Не лучше ли использовать их в своих интересах – так же, как их использует циничная власть?

Я уверен, такие мысли не раз посещали Ярмольника и сейчас стали для него моральным оправданием для позиции, которую он сформулировал в нашумевшем интервью ТАСС. Но главное, что стоит за самой позицией – неготовность, точнее, страх потерять "любовь народную" и стать объектом "народного хейта". Зачем ему потребовалось публичная поддержка очевидного зла, почему нельзя было хотя бы промолчать – понятия не имею.

Этот пост – констатация разницы, которая отличает действительно свободного человека от несвободного. Больших артистов, достигших настоящей внутренней свободы, по пальцам пересчитать в буквальном смысле. Удивляться, сожалеть или разочаровываться в остальных – значит априори идеализировать гомо сапиенса.

И последнее. Публично клеймить таких остальных (Ярмольника в том числе), на мой взгляд, имеют моральное право 1) украинцы и 2) те, кто сам делал в жизни осознанный выбор между стабильностью и неизвестностью, обожанием и хейтом и далее по списку. Тем, кто такого выбора не делал, а просто в силу обстоятельств оказался там, где оказался, лучше притормозить с "праведными приговорами". Впрочем, это тоже безусловные право и выбор каждого.

P.S. Несколько комментаторов в личке упрекнули меня в оправдании позиции Ярмольника. Как можно узреть в этом тексте оправдание – ума не приложу. Я просто объясняю, чем отличаются свободные люди (Галкин, Шендерович, Быков, Белый, Макаревич, Шевчук и еще, слава богу, многие, включая вашего непокорного слугу, от несвободных, таких, как Ярмольник). И заодно предлагаю каждому задуматься о том, как бы поступил в непростой ситуации конкретно он (она). Надеюсь, так яснее.