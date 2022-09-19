Время бунта Пугачевой

Музыкальный критик Артемий Троицкий, политолог Станислав Белковский о протесте народной певицы.

В пятницу 16 сентября Миюнюст объявили шоумэна и юмориста Максима Галкина иностранным агентом. Певица Алла Пугачева публично поддержала супруга: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала певица. Пост набрал более 600 тысяч "лайков" и десятки тысяч комментариев, в основном положительных.