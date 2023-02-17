"Обнулил вранье Путина". Блогеры об интервью Владислава Суркова

Об авторе концепции "русского мира" Владиславе Суркове, который в 2020 году лишился должности помощника президента России, в последний год ничего не было слышно. Положение решил исправить провластный политолог Алексей Чеснаков:

Ровно год назад Владислав Юрьевич Сурков написал статью «Туманное будущее похабного мира».

Не напомнить о его прогнозе сейчас было бы неправильным.

Но и неправильно было бы ограничиться одним лишь напоминанием. Поэтому попросил его о небольшом интервью.

Ждите. Скоро будет.

Обещание Чеснаков сдержал уже в следующем посте. Интервью с Сурковым действительно оказалось небольшим.

Кирилл Гончаров

Дудь: интервью 4 часа

Сурков: да, да, нет, да

Григорий Голосов

Интервью Суркова "да-да-нет-да" напоминает стандартную сцену из фильма ужасов или, может быть, из триллера о жизни разных выдуманных спецслужб. Чеснаков в белом халате, покрытом сомнительными пятнами, раскрывая кейс с разными причудливыми щипчиками, пилками и пр.: "А теперь ты ответишь на мои вопросы, понял? Только "да или нет", понял?" Истерзанный предыдущими пытками Сурков: обессиленно кивает головой. Чеснаков: задает первый вопрос.

Многим формула "да-да-нет-да" напомнила скорее о событиях 1993 года.

Борис Межуев

Да. Да. Нет. Да. Сурков намекает на референдум. Готовимся к референдуму?

Иван Парамонов

Он просто, как 25 апреля 1993 года, отвечал на вопросы о доверии президенту, а вопросы попались случайные.

Но больше всего общественность удивил отрицательный ответ на вопрос, намеревалась ли Россия выполнять Минские соглашения.

Сталингулаг

Как интересно он обнулил все эти бесконечные истории Путина про «нас кинули, обманули, не выполнили обещаний, мы держали слово».

Леонид Невзлин

Как тяжко жить, когда мнишь себя чуть ли не Черчиллем, а на самом деле твой предел – роль прислуги у лузера, которого презирает весь цивилизованный мир. Слава Сурков в свойственной ему пафосно-высокомерной манере изобразил «Да, Да, Нет, Да». Кто-то назвал это "интервью".

Сурков просто слил сегодня своего начальника

Надо плохо знать Суркова, чтобы не увидеть в этом двойную игру. Как бы отсылая к референдуму о доверии президенту Ельцину в 1993 году, он действует наоборот – выступает против Путина. Устроив свой личный референдум.

Путин на пресс-конференции в декабре 2022 года: «Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос». Это он о Минских соглашениях.

Из «интервью» Суркова:

Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

- НЕТ.

То есть, Путин в своей «стратегической гениальности» дошел до того, что даже его собственный чиновник, хоть и бывший, не хочет быть за компанию с ним – терпилой, которого «водили за нос». Получается, Сурков больше всех и водил. Впрочем, и слова Путина – тоже вранье, как всегда. Не так он наивен. Сурков на переговорах выполнял поручение Путина, они сразу задумали всех кинуть – и Запад, и Украину – и продолжать войну. Они и ведут ее – с 2014 года. Сурков просто слил сегодня своего начальника.

Анатолий Несмиян

То есть, один из ключевых тезисов 24 февраля о невыполнении Украиной соглашений перестает быть и ключевым и тезисом вообще. Если в соглашения изначально закладывалась обязательность их провала, то в чем можно обвинять противоположную сторону?

С другой стороны, это уже не играет никакой роли. Общее отношение к событиям 24 февраля и после них уже сформировано, изменить его невозможно ничем. Ни в ту, ни в другую сторону.

Аббас Галлямов

Недавно Меркель высказалась в том духе, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине собраться с силами. Ссылаясь на эти слова, кремлевские пропагандисты долго пыталась изобразить оскорблённую невинность. Дескать, на самом деле коварный Запад и не собирался с нами договариваться.

Сурков отправляет пропагандистов в нокдаун

Своим ответом на третий вопрос сегодняшнего интервью Сурков отправляет пропагандистов в нокдаун. Получается ведь, что Россия тоже не собиралась выполнять этих соглашений.

Отдельные пропагандисты, впрочем, от нокдауна оправились довольно быстро.

Сергей Марков

Сурков конечно, очень стильный. Вот интервью его, которое все цитируют по Минским соглашениям, оно же очень необычное. Оно состоит только из 4 слов. И каких! Да Да Нет Да. И все.

Смысл интервью в вопросах, на которые он так отвечает.

Все это оборачивается тоже шуткой в стиле постмодернизма. Ведь Да Да Нет Да это не только ответы Суркова, это формула команды Ельцина на референдуме 25 апреля 1993 года о

1. доверии Ельцину,

2. доверии политике его правительства.

3. Досрочным выборам президента

4. Досрочным выборам парламента, который тогда был оппозиционный и который и инициировал референдум.

Тогда народ ответил по всем вопросам в поддержку Ельцина.

Интервью Суркова, возможно, не о Минских соглашениях

И в результате Ельцин пошел в наступление и в сентябре незаконно распустил парламент и совершил по сути государственный переворот. Потом началось восстание недовольных катастрофой политики Ельцина. А Ельцин войсками подавил восстание и довершил государственный переворот.

Таким образом интервью Суркова, возможно, не о Минских соглашениях, а предупреждение о возможности государственного переворота сейчас сверху? Или о судьбе Ельцина для Путина?

Отдельные патриотичные блогеры уверены, что Сурков ничего нового не сказал.

Дарья Митина

Оооо, сегодня, я смотрю, день откровений

Это был вынужденный, навязанный акт принятия, типа, против лома нет приёма

Судя по непрекращающейся канонаде от взрыва пуканов, обчественность только сегодня затруднила себя выяснением того, что же такое Минские соглашения. И девяти лет не прошло. То есть, херова туча народу девять лет с бараньим упорством повторяла слова, смысл которых не понимала??....

Ещё раз, для альтернативно одарённых.

1. Минские соглашения - это было изобретение Запада в интересах Украины. Их смысл - поэтапное возвращение Донбасса в Украину. Для Запада это, как мы сегодня узнаем из интервью разных лидеров, было ещё и способом выиграть время, чтобы вооружить Украину и подготовить её к войне с Россией.

2. Россия, не сумев продвинуть своё видение решения проблемы (а скорее всего, не имея на тот момент никакого проекта решения) под давлением Запада подмахнула эти соглашения. Это был вынужденный, навязанный акт принятия, типа, против лома нет приёма. Виноват ли в этом Сурков? Безусловно, виноват, но в рамках своих полномочий. Окончательное решение так или иначе было за коллективным российским руководством и Путиным лично.

3. Россия, прекрасно понимая, что соглашения - филькина грамота, и выполнение их невозможно в принципе, зачем-то изначально выбрала идиотскую позицию, мол, соглашения - сакральный документ, чем поставила народные республики в крайне двусмысленное положение, предложив им смириться с тем, что они часть Украины, и, не покладая лапок, работать на скорейшее возвращение в её состав. При этом для внутреннего пользования использовался аргумент, что это предлог потянуть время, пока не будет найдено решение.

Многие персонажи из властных коридоров, годами впаривая херню населению, сами в неё уверовали

4. Таким образом, российское руководство а) проявило слабость, не заблокировав "соглашения" и согласившись играть по навязанным ему Западом правилам б) проявило кретинизм, девять лет с ослиным упорством твердя на потеху всему свету, что соглашения - это благо и единственный возможный вариант. С другой стороны, заявлять что-то иное в сложившейся ситуации было бы равносильно признанию политического поражения на том этапе конфликта. А признавать поражения у нас ой как не любят.

5. Сегодняшняя атака на отставного Суркова свидетельствует лишь об одном - 99% рассуждающих о Минских соглашениях просто никогда их не читали, ничем иным взрыв пуканов в ответ на констатацию вещей самоочевидных объяснить нельзя. Видимо, многие персонажи из властных коридоров, годами впаривая херню населению, сами в неё уверовали, как тот чукча из анекдота ("Сиди, я сам открою").

6. Если российское руководство и дальше будет затирать публике, что рассматривало Минские соглашения как свет в окошке, и лишь коварный Запад и наглая Украина срывали их выполнение, то это будет означать лишь дальнейшее погружение в дерьмо по самые уши. Проще всего списать всё на Суркова - отставной козы барабанщика, при том, что никаких покровов он не сорвал, а лишь сообщил, что Волга впадает в Каспийское море.

Максим Кононенко

я не понимаю, че у всех так бомбит-то. о том, что минские соглашения невыполнимы со стороны украины я писал еще тогда, когда их в первый раз опубликовали. невозможно для украины было сначала провести выборы, а уже потом получить контроль над границей. это как любому японскому политику признать курильские острова русскими.

новостью для меня было, почему порошенко подписал эти невыполнимые соглашения. я-то думал, что он просто тупой. а оказалось, что тупой - это я. а у них там была определенная цель.

ну ок, чё. все получили то, что предполагали.

Другие патриотичные блогеры рассуждают о том, чего пытался добиться Сурков, давая это интервью.

Рамиль Харисов

Экс-помощник президента пытается вернуться в публичную плоскость

Для приближающейся годовщины СВО это высказывание можно назвать с одной стороны сенсационным, так как российские политики особо об этом не говорили, с другой – это понимал не только он, но и явно все, кто работал над ними. Для всех сторон это была передышка с возможностью подготовиться.

Если рассмотреть все последние инфоповоды, в которых фигурировал Сурков: напрямую через стихотворение или не публично через Медведчука (его тезисы приписывают руке Суркова), то экс-помощник президента пытается вернуться в публичную плоскость.

Зачем? Вопрос. Вернуться на работу? Сомнительно.

Юрий Баранчик

Есть версия, что, напоминая о себе, Владислав Сурков хочет вернуться в систему, хотя бы в части организации переговоров между Россией и Западом. Но там сейчас вроде Абрамович занимается аналогичным кейсом. Вот и возникает закономерный вопрос - зачем Абрамовичу Сурков?

Игорь Стрелков

Ни сколько не сомневаюсь, что Сурков вполне искренне считает эффективными "деэкалацию", "успешную перегруппировку" и "непростое решение". Поскольку его более чем устраивает их эффект для поражения РФ в войне и организации в ней Смуты. Что, уверен, является его сокровенной целью.

Украинские каналы радуются внезапной откровенности Суркова.

Денис Казанский

Сурков признался, что при разработке Минских соглашений изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

Откровения Суркова должны понравиться жителям Донбасса

Много лет я говорил о том же. Особенно, это стало очевидно после того, как я присоединился к ТКГ. Переговоры изначально были в тупике именно потому, что Россия специально составляла документы таким образом, чтобы выполнить договор было невозможно. И вот теперь сами россияне в этом признались.

Одним махом Сурков обнулил вранье Путина, который оправдывал вторжение в Украину тем, что Украина якобы не выполняла Минские соглашения. Ведь получается, что сама Россия составляла их так, чтобы они не выполнялись.

В особенности откровения Суркова должны понравиться как раз жителям Донбасса. Ведь Россия только что призналась, что с самого начала и не пыталась на самом деле обеспечить на Донбассе мир. Люди которые теперь орут, что «Украина бомбила Донбасс 8 лет», специально подписали такой мирный договор, чтобы война не заканчивалась.

Противiтру

Пробуждение Суркова и выход с «откровением» накануне очередного «эпохального» события может свидетельствовать о преследовании им ряда целей.

1. Личная месть Путину за отстранение его от активной политики и преследование.

2. Демонстрация перехода в разряд российских политиков, которые готовы слить президента за провал начала активной фазы геополитического реванша и восстановления гегемонии России на постсоветском пространстве.

3. Заявка о своих амбициях и готовности к военно-политическим альянсам за спиной у Путина для последующего возвращения во власть в постпутинский период. Это не означает, что путч уже готовиться, но бурление и окрашивание фигур на доске в разные цвета уже происходят.

4. «Откровение» некогда влиятельного политменеджера можно трактовать также как одобрение захватнической политики Кремля на пути реставрации Совка и нецелесообразность скрывать истинные цели, если принять во внимание предположения, что 21 февраля Путин объявит о вхождении в состав РФ Беларуси, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Слова Суркова поспешил опровергнуть Дмитрий Песков, заявивший, что Россия приложила много усилий к тому, чтобы "вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств, принятых по минским договоренностям". За МИД выступила Мария Захарова - она заявила, что Сергей Лавров "лично инициировал" разработку резолюции ООН, обязывающей Россию выполнять Минские соглашения, а значит, Суркову верить не стоит.

Некоторые околовластные политологи уже записали бывшего кремлевского идеолога кто в скандалисты, а кто и в предатели Родины.

Дмитрий Фетисов

Сурков практически в открытую вышел против Путина

Сурков в своем интервью Чеснакову обрушивает позицию Кремля, что Россия боролась за Минские соглашения. Потом будут оправдания про "неверные формулировки, что имелось ввиду, что не ждали реализации соглашений со стороны Украины" и т.п.

Но факт остается фактом, Сурков практически в открытую вышел против Путина. Видимо, терять ему уже нечего. Но у предателей всегда одна судьба.

Сергей Старовойтов

Суркова подвела любовь к театральным жестам. Во всем своем творчестве он выступает как изощренный стилист, зачастую в ущерб содержанию. Это в равной степени справедливо и для его литературных экспериментов и для политических проектов - на чем он и погорел.

Теперь это вылилось в сеанс публичного саморазоблачения и дискредитации позиции Кремля по Минским соглашениям. Такой политический каминг-аут с непредсказуемыми последствиями.

А если бы не старался эпатировать публику своими театральными «да-да-нет-да» и давал развернутые ответы, может быть все стало понятнее и не привело к скандалу. Если только скандал и не был основным замыслом.

Каким бы ни был замысел Суркова, его удалось реализовать минимальными усилиями.

Кирилл Шулика

Четыре слова и двое суток обсуждения

Есть два человека, которые умеют в медиа. То есть делать или говорить что-то, что будут все обсуждать совершенно бесплатно, не надо заряжать бюджеты и "работать с прессой". Всего два, да, это говорит о многом о нашим политикуме.

Я уже говорил про Пригожина. Но есть еще и Владислав Сурков - четыре слова и двое суток обсуждения.

Но они вызывают такую реакцию не из-за содержания и даже особого мастерства, а потому что остальные не могут и так. Они не могут формировать повестку, а могут только ей следовать.

Толкователь

Следующее интервью Сурков даст через эмодзи.

Хотя у кого-то такой повышенный интерес общественности к Суркову вызывает разве что недоумение.

Сергей Пархоменко

Я смотрю, вариант, что Сурков просто надменный дурак, не сразу людям в голову приходит. Удивительно.