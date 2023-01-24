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Дороги к свободе

Зачем Путину Медведчук? Эфир в 20:30

Виктор Медведчук

Кремль: новая ставка на коллаборацию. Обсуждают Борислав Береза и Виктор Шлинчак

Зачем Кремль снова вводит в игру Виктора Медведчука? Что означает его статья в "Известиях"? Какую роль готовит Кремль Медведчуку и скрывающимся от правосудия в России бывшим украинским политикам? Ответы на эти и другие вопросы ищут гости Виталия Портникова.

В студии – Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины предыдущего, VIII созыва, бывший военнослужащий ВСУ, и Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком". Эфир в 20:30.

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