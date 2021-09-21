Ободрать позолоту. Аркадий Мазин – о моральном взрослении

В начале сентября в Вирджинии снесли одну из главных достопримечательностей столицы штата – памятник генералу Роберту Ли, командовавшему силами Юга в Гражданской войне. Ну, как "снесли"? Аккуратно подцепили конную статую тросами и сняли с гигантского постамента, чтобы столь же аккуратно перевезти в другое, менее публичное место. Снос памятника вызвал предсказуемую реакцию среди монументофилов в США и за границей, в том числе в русскоязычном мире, где такая позиция доминирует. Нам снова рассказывают, что это варварство, вандализм и переписывание истории. Интересно, что в свое время было не слыхать возражений против сноса памятников Адольфу Гитлеру или, скажем, негодования русскоязычных либералов по поводу сноса памятников Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Почему же сегодня среди этих либералов так много защитников других памятников?

Возможно, дело в том, что нацизм и сталинизм этих людей лично коснулись, а рабство в США нет. Их разум не закипает при мысли о миллионах жертв рабовладения, жестокой системы подавления. Они не могут не только сами испытать бешенство при виде статуи главного защитника этой системы, но и представить себе, что такое бешенство могут испытывать другие. Тем не менее, в арсенале защитников статуй, среди всякого хлама вроде альтернативной истории, есть и довольно интересный аргумент, который говорит, что людей прошлого нельзя судить по меркам настоящего. На первый взгляд, в этом есть резон. Никто не будет отрицать, что мораль и этика эволюционируют. Если мы будем оценивать людей прошлого только по степени их соответствия стандартам современной морали, нам придётся перестать восхищаться многими великими учеными, художниками, поэтами, политиками.

Однако давать предкам полный карт-бланш – другая крайность, и тоже потому, что наши представления о морали эволюционируют! Точнее, потому, как они эволюционируют. Мораль никогда не бывает единой для всех, и заметить это легче всего вблизи, в сегодняшнем дне: мораль куется буквально на наших глазах в горниле культурных войн. В конце концов, идеи гуманизма и равенства не так уж сложны и новы. Люди, высказывавшие их, жили в самых разных эпохах. Уже Эпикур считал женщин равными и призывал принимать их в философские школы на общих основаниях. Примерно одновременно с иудаизмом появилась намного более гуманная религия – джайнизм. В великих империях прошлого зачастую царила религиозная терпимость, которой, кстати, следовало бы поучиться монотеистам.

Идеологическим символам прошлого не место в настоящем, кроме как в дидактических целях

Возьмем конкретную историю североамериканского рабства. Уже в ранних колониях находились люди, общины и религиозные конфессии (квакеры), принципиально не использовавшие рабский труд и даже помогавшие рабам бежать. К моменту достижения США независимости аболиционисты были серьезной силой, а к началу Гражданской войны по определению составляли большинство населения. Вот почему оправдать генерала Ли тем, что "время было такое", никак не выйдет: время как раз уже было другое. А вот и другой пример. Жалобы на исторический антисемитизм и выискивание антисемитов среди людей прошлого являются важной частью еврейского дискурса. При этом подчас применяются реальные санкции: так, в Израиле существует негласный, но довольно строго соблюдаемый запрет на исполнение музыки Рихарда Вагнера (чем вам не "культура отмены"?). Многие считают, что не стоит лишать себя музыки Вагнера и романов Фёдора Достоевского лишь потому, что означенные личности были антисемитами, но все согласны, что их антисемитизм – черта плохая, достойная порицания. И в самом деле: были же среди их современников и не-антисемиты!

Мотив морального взросления человечества – один из самых важных в его истории, ничуть не менее важный, чем мотив познания, и намного более важный, чем бесконечная история каких-то глупых завоеваний. Этот мотив не должен заглушать все остальные, но должен отчетливо звучать. Взгляды исторической личности, её поступки должны быть частью ее образа и нашего отношения к ней. Роберт Ли – случай крайний, когда даже особенно нечем крыть. Но есть примеры и поинтереснее. Как известно, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон были рабовладельцами и расистами. Их взгляды на этот вопрос, хотя и претерпели определенную эволюцию, оставались весьма дремучими. Как же правильно относиться к их наследию? Можем ли мы просто забыть о том, что эти люди, авторы знаменитого документа о всеобщем равенстве (мужчин, но не женщин – это отдельный вопрос), владели сотнями рабов? А те, чьи предки были в числе этих рабов, – должны ли они забыть об этом?

Нет, об этом надо говорить, не боясь ободрать с идолов позолоту. Говорить честно, подробно, нюансировано – например, о том, как экономическая привлекательность рабства в южных штатах создавала "слепые пятна" в мировоззрении даже великих людей. Такой дискурс полезен, прежде всего, для сегодняшней морали. Может ли он зайти слишком далеко? Конечно, всегда найдутся люди, готовые довести хорошую идею до абсурда, но это не повод отказываться от самой идеи.

Что касается истории, то она, конечно же, хранится не на площадях и не в названиях улиц, а в учебниках, библиотеках, университетах. Разве Вашингтон исчез бы из истории, если бы его именем не назвали город и штат? Называя какой-либо объект именем какого-либо покойника, мы делаем это не для него и не для истории, а исключительно для себя. Это акт утверждения наших сегодняшних моральных, ценностных, идеологических приоритетов. Большинство "конфедератских" монументов были возведены вовсе не вскоре после Гражданской войны, чтобы "сохранить память", а многими десятилетиями позже, в разгар борьбы за сохранение сегрегации. Они выполняли четкую идеологическую задачу – подобно бесконечным однотипным статуям Ильича.

Это, в свою очередь, означает, что мы не просто имеем право менять названия и демонтировать статуи, но и в некотором смысле обязаны это делать. Идеологическим символам прошлого не место в настоящем, кроме как в дидактических целях. Да, мотив моральной эволюции человечества очень важен. И многие люди, этой эволюции способствовавшие, остаются в безвестности. Вот бы кого увековечить! Аболиционистов, суфражисток, борцов с расизмом, гомофобией и прочим мракобесием. Вот кому памятники положены не меньше, чем генералам и королям! Причём относительно этих исторических личностей у меня гораздо больше уверенности в том, что их монументы потомки не снесут.

P.S.: В Израиле, гражданином которого я являюсь, в честь еврейских террористических организаций Эцель и "Лехи" и их лидеров названы улицы множества городов. Надеюсь, что когда-нибудь эти улицы переименуют.

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Аркадий Мазин – израильский журналист, живёт в США



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