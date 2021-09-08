В Ричмонде демонтировали памятник генералу Конфедерации

В Ричмонде (штат Вирджиния, США) демонтировали памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли.

Губернатор штата демократ Ральф Нортэм постановил снести памятник ещё летом 2020 года на фоне протестов после смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Местные жители подали иски с требованиями отклонить решение властей. В одном из заявлений говорилось, что штат в 1890 году взял обязательство охранять памятник. Иски дошли до Верховного суда, который их отклонил.

В июле памятник Ли снесли в другом городе Вирджинии – Шарлотсвилле.

За последние шесть лет было снесено более 300 памятников представителям Конфедерации, около двух тысяч существуют до сих пор.

Роберт Ли (1807–1870) был одним из ведущих полководцев рабовладельческой Конфедерации южных штатов времен Гражданской войны в США (1861–1865). Считается лучшим военачальником конфедератов. Ли был рабовладельцем, хотя, в отличие от многих своих соратников, не выступал против отмены этой системы, что предусматривала 13-я поправка к Конституции США. В то же время он выступал против равноправия чернокожих американцев. Для сторонников Конфедерации на многие десятилетия генерал Ли был политическим и культурным символом.

Джордж Флойд умер вечером 25 мая в больнице Миннеаполиса, куда он был доставлен после задержания полицией. Во время задержания полицейский Дерек Шовин более девяти минут нажимал коленом на шею Флойда, придавливая его к земле, несмотря на жалобы афроамериканца на недостаток воздуха. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании.

Медики, приглашённые в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья. Шовина суд приговорил к 22 с половиной годам тюрьмы. Он не признал вину. Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданны, поскольку Флойд активно сопротивлялся во время ареста.

После смерти Флойда в Соединённых Штатах стало набирать силу движение за расовую справедливость под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". На фоне массовых акций протеста были снесены многие памятники конфедератам.