"Обомлел даже суд". Блогеры о деле педиатра Надежды Буяновой

На 67-летнюю Надежду Буянову, педиатра из московской клиники, завели уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии" после доноса пациентки – матери ребенка, которого обследовала Буянова. Анастасия Акиньшина, вдова участника "СВО", заявила, что врач якобы назвала ее мужа "законной целью для Украины".

Буянову допросили в Следственном комитете. Полиция обыскала – и заодно разгромила – ее квартиру.

Опубликованное в канале Baza фото врача, стоящей посреди перевернутой вверх дном комнаты, вызвало всеобщее возмущение.

Олег Кавун

Это не бомбежка. Это квартира педиатра Надежды Буяновой после "обыска".

Они ничего не могут построить, они могут только ломать: мебель, двери, жизни...

Дмитрий Колезев

Кажется, что не фото, а картина. Кто-то должен запечатлеть это на холсте как иллюстрацию эпохи.

Скромная обстановка в квартире врача стала темой множества комментариев. Провластные блогеры обвиняют в разгроме саму Буянову и упирают на место ее рождения.

Константин Придыбайло

Внимательно посмотрим на фото, что либшиза распространяет. Квартира врача из Львова, которая, говорят, оскорбила жену и ребёнка погибшего на СВО. Кровавая ФСБ аж обои поотрывала при обыске.



1. Квартира муниципальная, выдана. Состояние её неизвестно, но ремонт можно было сделать, здесь его нет.



2. Обои не оторваны, а отклеились от стены и так висят волнами давно, хотела бы – переклеила.



3. Точно так висит краска и штукатурка на окне. Окно в принципе ужасное. Всё можно поправить легко и недорого.



4. Висит карниз, но штор не видно, даже их следов. Не помню обыск, где срывали бы шторы, это бессмысленно



5. Постельное бельё непонятно как и почему так, скорее всего кровать просто не заправлялась.



В итоге видим неряху, образ жизни которой остаётся загадкой, но примерно понятен. Зарплаты медика вполне хватит на косметический ремонт предоставленной квартиры. И на две лампочки в люстре, которые тоже украли ФСБшники, ага.

Остальные констатируют, что педиатрам при Путине живется отнюдь не роскошно.

Профессор Преображенский

Это фото из квартиры московского врача-педиатра, 67-летней женщины, которую пытались посадить по доносу.

И это фото не идёт у меня из головы.

Да, квартира обезображена идиотским обыском. Но всё равно видна ужасающая УБОГОСТЬ.



И это не нищая глубинка. Это Москва. Нам путинско-собянинская пропаганда постоянно твердит про огромные зарплаты московских врачей.

А на самом деле они живут в убогости.



В любой западноевропейской стране врач с 30-40-летним стажем – это уважаемый, очень состоятельный человек, с прекрасным домом, машинами, путешествиями и гарантированной пенсией во много тысяч евро в месяц. В России, уже четверть века якобы встающей с колен благодаря "великому" Путину, такой врач всё ещё выживает. Именно выживает.

О людях менее престижных профессий, да ещё живущих в провинции, и говорить нечего.



Потому что страна всё ещё в Средневековье.

Где величие измеряется способностью убить людей в других странах, а не способностью обеспечить благополучие своим гражданам.

Роман Удот

Обыск у детского врача. Поролон в оконных щелях. Банка солений на полке. Обшарпанный советский паркет. Батарея времён КПСС. Одна лампа из трёх. Пенопласт на потолке. Сердце сжимается. Проступают слёзы, тоска и любовь к измученной моей Родине.

Антон Геращенко

А вот врачи, которые помалкивают и верят в российскую власть, имеют другую жизнь, показательную. И пьют чай с самим путиным, посетившим их коттеджный посёлок в Туле.

Федор Крашенинников

Не сильно разбогатела педиатр Буянова за годы честного труда. Зато путинские друзья – все миллиардеры.

Поражает в истории Буяновой и то, что на нее моментально завели уголовное дело, отмечают комментаторы.

Алексей Козлачков

Особенно, как я понимаю, поразил воображение сограждан уровень благосостояния врача на пенсии в Москве (за всю жизнь заработала) , хотя граждане-то и так все знают...

Иногда, правда, граждане тешатся киношными и телевизонными иллюзиями об этом уровне и получается такой ментальный парадокс: своими глазами видят одно (свою унылую квартиру и прорванные батареи), но им кажется, что живут во дворце и – "могло бы быть и хуже, если бы не Путин"...

А меня больше всего ужасает, что весь этот разгром и уголовка против пожилой женщины – все это заварилось по навету, по наговору БЕЗО ВСЯКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!!!

И суд не усомнился...

То есть завтра на вас настучит сосед, скажет, что он сам слышал, как вы ночью в форточку в процессе курения ругали Путина, СВО и распространяли фейки об армии, суд и Бастрыкин при нем, скорей всего, тоже не усомнятся... Одно же дело делаем, громим мировое ЛГБТ (Д), грех сомневаться в патриотических доносах, чем больше изменников родины пересажаем, тем лучше...

Александр Плющев

Вот это – совсем дикое дело, даже по нынешним временам. Просто по доносу, без каких-либо доказательств, без записей в соцсетях. То есть теперь, если ты не понравился участнику войны или даже, как в данном случае, его близкому или родственнику, добро пожаловать к следователям. А скоро и просто, если ты кому-то не понравился.

Отличий от сталинского времени все меньше.

Аббас Галлямов

Хрестоматийная история. Поссорилась ты с кем-то – как этот врач, – а этот кто-то пойди и заяви на тебя: она, дескать, за Украину. И всё, конец тебе – добро пожаловать на нары.

В стране формируется атмосфера, когда в безопасности себя не может чувствовать практически никто. Путин превращается в президента ненормальности.

Саша Кметт

История с педиатром Надеждой Буяновой очень показательна. Для возбуждения уголовного дела сегодня не требуется доказательная база. Нужно только заявление истеричной яжвдовы российского оккупанта. Уверен, в будущем появится куча подобных дел. Брошенные тетки будут мстить так своим "женихам", дети – наказавшим их за плохие отметки родителям, воинственные соседи – друг другу. В общем, счастье уже на пороге. И оно коснется всех.

Илья Шепелин

Накануне к Буяновой на прием пришел шумный ребенок, которому она сказала, что у того, похоже, “расстройство поведения”. На это обиделась мама мальчика и записала видео-донос, где наговорила, что врач оскорбила отца мальчика, а отец погиб на СВО. Всё, “дискредитация вооруженных сил РФ”

На донос возбудились телеграм-помойки и глава всех следаков Бастрыкин

Вскоре менты перевернули квартиру Буяновой вверх дном. Зачем-то отодрали обои (ЧТО ОНИ ИСКАЛИ??), разломали шкаф

Это только то, что видно на фото Базы. Разрушений наверняка больше – дай бог, хотя бы унитаз не расколотили

На Буянову завели уголовку, как опасного преступника и транспортировали в суд. И только в суде, стали выяснять что никаких доказательств, подтверждающих слова мамочки, – нет. (А если бы слова были правдой – то тогда бы уже никого не посетил вопрос: КАКОГО ХРЕНА за любую фразу в частном разговоре человека необходимо упаковывать в тюрягу??)

Доктор в суде сообщила, что в кабинетах поликлиники ведется аудиозапись – ее можно послушать и выяснить, что заявление мамочки – это плод мамочкиной фантазии. Судья не стал сажать Буянову, как требовал прокурор, но вынес “запрет определенных действий”. При этом до шмона квартиры, срочной транспортировки доставки Буяновой в суд – ни ментам, ни следакам, ни прокурорам (в этом минимум десяток лбов участвовал) было не в досуг сделать запрос аудиозаписи приема в поликлинике, единственной вещи, которая могла установить факты в этом “деле”. Зато они с огромным удовольствием разгромили квартиру врача, изъяли телефон, отодрали обои

И просто посмотрите, в каком достатке вынужден жить врач МОСКОВСКОЙ поликлиники. Это с хвалеными столичными доплатами и тд

А силовикам легко и приятно уничтожать жизнь такого человек – просто по прихоти тг-читателя Бастрыкина. Логика ментов-вандалов простая: “Ну а кто за такую нищебродку будет заступаться??))”

Чистые уроды

Екатерина Винокурова

Из того, что я прочитала, у нас есть слово против слова. Защита(!) педиатра требует аудиозапись, говоря, что ничего такого не было. (Я не понимаю, почему аудиозапись приема, если она существует, не была исследована до возбуждения дела). То есть слово против слова. Нет, как я понимаю, экспертиз, полиграфа, ничего – кроме указаний Бастрыкина, который встает на сторону обвинения до каких-то объективных доказательств, которые сейчас ищет защита. Более того, я не понимаю, почему начато дело по уголовной статье, если даже дискредитация – административка. Я прошу подключиться к ситуации СПЧ. По старой памяти лично я сделаю все звонки, потому что я хочу разобраться и я настаиваю: в худшем случае это – административка. Вы, простите, серьезно хотите посадить человека просто на основании слов "человека высшей категории"? Я призываю дождаться аудио, и я правда не считаю, что надо сажать человека на основании просто слов привилегированного человека. Чтобы не было разночтений, я выражаю огромное сочувствие девушке, у которой погиб муж. Если ей нужна помощь – давайте включаться. Ну а в соцсетях вижу пир антифашизма: "уроженка Львова не человек". А вы точно антифашисты?

В соцсетях многие выражают врачу поддержку.

Антон Орех

Друзья! Мне задали уже миллион вопросов про то, нет ли какого-то сбора для педиатра Надежды Буяновой, можно ли как-то ей помочь. Всех, конечно, поразила фотография из ее квартиры. И там дело даже не в том, что прошел обыск и в доме беспорядок. А в том, в каких условиях живет врач, которой вообще-то уже 67 лет. И получается, что к пенсии она ничего, кроме нищеты не заработала. А теперь еще и доносы. Которые страшны тем, что бесконечное количество озлобленных, чем-то недовольных, просто подлых людей теперь получили возможность кляузничать, приплетая к этому политику, Украину и бог знает что еще. Буяновой не повезло в том смысле, что в ее биографии была учеба во Львове. В советское время. И этого уже может оказаться достаточно и для доносчика, и для следователя.



Что же касается сборов (тут мне даже написал человек, готовый помочь с ремонтом квартиры), то лично я про это пока ничего не видел и не читал. Если узнаю – обязательно напишу!

Прочесть эти посты Буянова не может: суд наложил на нее запрет пользоваться почтой, телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу. Из поликлиники, где она работала, ее уволили. Но уже то, что суд не подчинился требованиям СК и не стал помещать ее в СИЗО, по нашим временам дело невиданное, отмечают в блогах.

Михаил Пожарский

История впечатляющая даже по нынешним меркам: жена погибшего участника СВО обвиняет врача-педиатра из детской поликлиники. Якобы та сказала при ребенке, что его папа был "законной целью". Возмущенная вдова тут же записала видео, которое распространили кремлевские каналы, и кинула заяву в полицию с требованием наказать за дЕскридитацию и фейки. На жирный инфоповод как водится тут же возбудился Бастрыкин. Но от такого расклада обомлел даже российский суд, который назначил 67-летней докторше запрет определенных действий, а не затребованное следствием СИЗО.

Что произошло там до конца непонятно. Не исключено, что все просто вранье от и до. Кричать про обиженных ветеранов – это нынче неплохой способ расправляться с теми, кто вам не нравится. Однако в целом ситуация укладывается в шаблон типичных жалоб провоенной общественности: ветеранов не пускают в бары и клубы, ветеранов бьет гопота на улицах и во дворах, ветеранам хамят чиновники и не выплачивают положенное, и т.д. и т.п.

Налицо конфликт ожиданий с реальностью. Пропаганда заставила их поверить, что СВО – это новая ВОВ, и ее участники могут ожидать аналогичного уровня почета. Однако общество прекрасно понимает, что СВО никакая не ВОВ, и никому никакого почета не отгружает. Причем делают так не только либералы-частники, но и низовая бюрократия. Например, менты, которые без окрика сверху отказываются ехать на вызов по страшному преступлению, когда военкору (о, ужас!) измазали дверь говном. А теперь еще врачи-вредители есть.

Понятно, почему вся наша провоенная публика как огня боится "договорняка" и вообще сворачивания нынешней милитаристской истерии. Можно представить себе с каким уровнем нашей простой русской пассивной бытовой агрессии они все столкнутся, как только государство утратит всякий интерес к теме "защиты ветеранов".