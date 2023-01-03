Новогодние поздравления и военные преступления

Новогодние обращения Владимира Зеленского и Владимира Путина: противоположные послания “городу и миру”. Символизм обращений и видеоряда. Абстракции Путина и конкретика Зеленского.

Военные преступления России в Украине: убийства и пытки мирных жителей, террор и запугивание, насильственные депортации и фильтрационные лагеря, вывоз и незаконные усыновления украинских детей, разрушение объектов культуры, медицинских и образовательных учреждений. Нарушение законов и обычаев войны. Ответит ли Россия за свои преступления в новом международном трибунале?

Военный журналист Евгений Эрлих (Current Time, Рига), режиссер и продюсер Вера Кричевская (Лондон), правозащитник Сергей Кривенко (Общество Мемориал, глава группы Гражданин. Армия. Право).

Ведет программу Елена Фанайлова

Начало трансляции в 19.05 по московскому времени

