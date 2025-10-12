Обстрелы привели к перебоям с энергоснабжением в Донецкой области

Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области, в результате чего регион остался без электроснабжения, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. "Окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить", – написал он в своем телеграм-канале.

В результате ночной атаки беспилотников частично пострадали объекты критической инфраструктуры города Белгород-Днестровский Одесской области – в некоторых районах временно отсутствуют электричество и водоснабжение.

Вторую ночь подряд дроны атаковали город Чугуев Харьковской области. В этот раз под удар попало учебное заведение – здание получило существенные повреждения. Также был поврежден жилой дом. "Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина – острая реакция на стресс", – сообщила мэр города Галина Минаева.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в Харьковской области в результате атак пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

За ночь российские войска выпустили по Украине 118 беспилотников, 103 из которых были нейтрализованы, и управляемую авиационную ракету Х-31, сообщают Воздушные силы ВСУ. "Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных беспилотников на 10 локациях", – сказано в публикации.