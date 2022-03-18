Обвал России. Михаил Соколов – о скольжении в пропасть

Залитые солнцем под голубым весенним небом улицы Москвы, наполненные прохожими и машинами, производят идиллическое впечатление живого и радостного города. Куда мрачнее крупный план: набитые пассажирами в час пик вагоны метро, чьи лица в безмасочном режиме в большинстве явно безрадостны и сосредоточенны на своих думах. Весьма нервными кажутся и лица выстроившихся на улице в длинный хвост у дверей в офис "Турецких авиалиний", одной из немногих компаний, связывающих Россию с миром.

Начало обвала охватывает постепенно все сферы: пустеют полки магазинов, взлетают цены. Теперь в очереди есть возможность обсудить новую стоимость гречневой крупы или отсутствие сахара и гигиенических прокладок, или нормы отпуска товаров в одни руки. Правда, схлынули очереди в Сбербанке: всё возможное в долларах и евро вкладчики уже вынесли в первую неделю катастрофы, до введения ограничений по выдаче валюты.

Закрываются сети общепита, двери "Макдоналдса" заперты, в окнах первых этажей всё больше предложений аренды, потоком идут увольнения в коммерческих фирмах, кому нужна логистика поставок из "враждебной" Европы. "Автоваз" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, при этом начал перевод сотрудников в пока ещё оплачиваемые отпуска. Аналогичное происходит и на автозаводе "Рено". Цены на автомашины выросли в полтора-два раза. Сбоят государственные системы: таможня не даёт вывозить заказанные из-за рубежа товары и ввозить новые. Зато растет предложение найма освобождающихся квартир… Сотрудница госучреждения, принимая документы, на вопрос, почему их будут обрабатывать долго, без стеснения отвечает: "Война!"

Отголоски этих разговоров об ужасе в Украине ты слышишь, с безнадежными вздохами: "Такое время…" В офисных очередях голоса посетителей забивают телеведущие, бубнящие с экрана сводки: новости "спецоперации в Донбассе" перемешаны с обличениями украинского нацизма, заняты этим одни и те же озверевшие персонажи пропаганды. Ведущие говорят об обстрелах только Донецка и "ЛДНР". А вот Киева и Харькова нет, перечисляют потери "националистов", не сообщая о своих, надеясь на блокировки и запрет независимой прессы. "Новая газета" исчезла из московских киосков. Дикторы не во всем лгут: они пафосно объявляют с экрана о новых и новых санкциях Запада, об уходе России из Совета Европы, что, конечно, надо одобрять и поддерживать…

Знала ли история случаи, когда внешне цивилизованная страна одномоментно по решению ее власти проваливалась в катастрофу всего за несколько недель?

Дмитрий Рогозин ищет "пятую колонну". Владимир Путин вновь в гитлеровских терминах обличает "национал-предателей", которые "с Западом ментально". Их президент предлагает "выплюнуть как муху, залетевшую в рот". От сотрудников госучреждений фактически требуют присяги на полуZвастике, публичного проявления лояльности режиму, тащат на патриотические митинги… Выглядит это всё как реализация Кремлем лозунга о превращении империалистической войны в гражданскую.

Знала ли история случаи, когда внешне цивилизованная страна одномоментно по решению ее власти проваливалась в политическую и экономическую катастрофу всего за несколько недель? Германию не предлагать: поджог Рейхстага и террор не сопровождались мгновенным развалом экономики. Поначалу даже был рост.

Но вот из памяти детства всплыли телекадры "освобожденного " от империалистов "красными кхмерами " Пномпеня. Новость появилась и исчезла. Через несколько лет в СССР узнали, что победа полпотовцев стоила жизней нескольких миллионов жителей Камбоджи, в основном выселенных в деревни горожан, привела к голоду и абсолютной нищете, и страну от маоистов спасла вьетнамская интервенция... Революция 1979 года в Иране смела автократический шахский режим и привела к власти исламскую теократию, запустившую такую машину репрессий, какая династии Пехлеви не была доступна. Что вполне актуально: Иран легко вступил в 10-летнюю войну с Ираком, в которой погибли сотни тысяч молодых людей с обеих сторон. Страна так и продолжает 40 лет пребывать в изоляции.

25 октября 1917 года к власти в России пришла партия большевиков. Ленин во главе Совнаркома выпекал декреты один за другим. Самое важное за полгода перечислил экономист Яков Миркин: ваш участок земли конфискуется, как и жилье в городах, продать ваш дом в деревне тоже вскоре будет нельзя; ценности в депозитариях забирает государство, выплата пенсий ограничена; предприятия, банки, издательства, аптеки, магазины национализированы. Прекращены выплаты по ценным бумагам, аннулированы госзаймы; валюту менять запрещено, её требуют сдать за две недели; право наследования и дарения упраздняется… К середине 1918 года голодная Россия погрузилась во тьму. После террора и гражданской войны страна к относительной экономической нормальности вернулась на короткий период НЭПа, а потом был "великий перелом" с уничтожением крестьянства как класса...

Что же впереди у России 2022 года после нынешнего путинского "великого перелома"? Террористическая Неокампучия, полузакрытый православный Иран, победобесная большевизация страны? Советская империя, ослабив террор, рухнула под тяжестью своих проблем в 1991 году. Теперь, после 30-летнего периода свобод и их изживания под нажимом всё укрепляющейся личной диктатуры Владимира Путина, Россия, начинённая идеологией "победолюбия", вновь возвращается в своё естественное (по мнению многих экспертов) состояние: агрессора, зацикленного на силовом расширении территории, в данном случае – ценой бесчисленных жертв в Украине.

Платой за путинскую экспансию становится катастрофическое падение жизненного уровня российского народа. Экономика страны оказалась под давлением санкций всего цивилизованного мира, только инфляцию предсказывают по итогам года в 60–80%. Диктатуре – при отсутствии протестов телезомбированной массы населения – этот обвал страны в изоляцию, в государственный капитализм худшего пошиба пока внешне безразличен. Но специалисты пребывают в шоке: впереди нехватка запчастей для автомобилей, самолётов, поездов. Возможны срывы в производстве всего, где применяются современные технологии, а ведь импортные микрочипы нужны даже для транспортных карт "Тройка". "Санкции затронули 84% опрошенных компаний", – сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, назвав положение "катастрофическим".

Число остановившихся в связи с закрытием или неспособных работать без иностранных комплектующих производств растет так быстро, что уже осенью впору будет говорить о спонтанно складывающейся в России ситуации, похожей на режим общенациональной забастовки. Есть ли шансы на прекращение обвала и экономической катастрофы? Их может дать только немедленное прекращение боевых действий, перемирие, вывод войск РФ с территории Украины, яростно сопротивляющейся иностранному нашествию.

Наконец, напомню, что единственной до России из Совета Европы, хлопая дверью, уходила Греция "чёрных полковников". После массовых репрессий. Военная хунта в 1974 году развязала "патриотическую" войну за аннексию Кипра, её не выиграла и потеряла власть, даже без санкций. Это была бы лучшая перспектива для России и мира.

Михаил Соколов – обозреватель Радио Свобода, ведущий программы "Лицом к событию"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции