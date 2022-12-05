Обвинение требует пожизненного срока для бывшего сенатора Арашукова

Прокурор требует приговорить бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному сроку лишения свободы за организацию двух убийств и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Помимо заключения, обвинение попросило назначить отцу и сыну Арашуковым штрафы в размере одного миллиона рублей каждому.

23 сентября коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашукова виновным в двух убийствах, организованных по поручению его отца.