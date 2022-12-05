Обвинение требует пожизненного срока для бывшего сенатора Арашукова

Прокурор требует приговорить бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному сроку лишения свободы за организацию двух убийств и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Помимо заключения, обвинение попросило назначить отцу и сыну Арашуковым штрафы в размере одного миллиона рублей каждому.
23 сентября коллегия присяжных Мосгорсуда признала Арашукова виновным в двух убийствах, организованных по поручению его отца.
- Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец – бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз". Следствие подозревает, что Рауль Арашуков был руководителем преступного сообщества и дал своему сыну указание организовать два убийства в Карачаево-Черкесии. Вину они не признают. Арашукову-младшему в также вменены два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
- Раулю Арашукову дополнительно вменяли хищение газа на сумму в 32 млрд рублей. Однако в финальной версии обвинения, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по сумме эпизодов мошенничества и растраты.
- В декабре 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищении около 760 миллионов рублей со счетов "Газпром газораспределение Ставрополь" и почти 16 млн рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе они находятся в розыске. Уголовные дела заведены также против нескольких членов их семьи.