Суд изъял у Арашуковых имущество на 1,3 млрд рублей

Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего советника главы "Газпрома" Рауля Арашукова и бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на сумму около 1,3 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвокат Рауля Арашукова Владимира Постанюка. Среди изъятого — три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков, 14 автомобилей.

Генпрокуратура подала иск к Арашуковым, поскольку их расходы на недвижимость, автомобили и "другие предметы роскоши" многократно превышали их официальный заработок. Так, Рауль Арашуков за период с 2007 по 2017 год, работая в структурах "Газпрома" и на посту народного депутата парламента Карачаево-Черкесии, получил зарплату в 66 млн рублей. Его сын с 2009 по 2018 год побывал министром и зампредом правительства Карачаево-Черкесии, главой Хабезского района республики, депутатом местного народного собрания и членом Совфеда; в общей сложности за это время он заработал 15,7 млн рублей. Отец и сын за этот период потратили на участки, дома и автомобили примерно 1,47 млрд рублей, сообщала Генпрокуратура.

Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, включая трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас" с рестораном и банным комплексом, где принимали высокопоставленных гостей, включая, например, главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Большая часть имущества формально записывалась на родных, личных водителей и охранников Арашуковых; как утверждала Генпрокуратура, у этих людей не было легальных источников дохода, чтобы приобрести такое имущество.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец — бывший советник гендиректора ООО “Газпром межрегионгаз”. Следствие подозревает, что Рауль Арашуков был руководителем преступного сообщества и дал своему сыну указание организовать два убийства в Карачаево-Черкесии. Вину они не признают. Арашукову-младшему в начале апреля также вменены два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Раулю Арашукову дополнительно вменяли хищение газа на сумму в 32 млрд рублей. В финальной версии обвинения, которую фигурантам дела предъявили весной 2020 года, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по сумме эпизодов мошенничества и растраты. Например, это эпизод, связанный с фиктивным трудоустройством дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой в структуру "Газпрома" с ущербом в 12 млн рублей. Кроме того, к концу следствия СКР пришел к выводу, что к двум заказным убийствам политических деятелей Карачаево-Черкесии был причастен не только младший Арашуков, но и старший.