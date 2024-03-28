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Обвинение запросило для Азата Мифтахова 3 года колонии

Сторона обвинения во время прений в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге 28 марта запросила для анархиста и математика Азата Мифтахова лишение свободы на три года в колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает телеграм-канал в поддержку Мифтахова.

Его обвиняют в том, что, будучи в колонии, он в разговоре с другими заключёнными одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске и при этом погибшего (других погибших не было).

Бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов отбывал пять лет и девять месяцев колонии по обвинению в хулиганстве - по версии следствия, он и ещё несколько человек разбили окно в одном из московских офисов "Единой России" и бросили в него дымовую шашку. Мифтахов заявил, что в ходе следствия его пытали, и отказался от своих показаний.

Незадолго до истечения срока стало известно о новом уголовном деле. Мифтахова задержали сразу же после того, как он вышел из колонии в сентябре 2023 года, и отправили в СИЗО.

Мифтахов вину не признаёт, защита настаивает на его полном оправдании. Выступая в суде, Мифтахов отмечал, что спорил с другими заключёнными о взятии украинского города Бахмут после просмотра новостей, однако про Жлобицкого в этом споре ничего не говорил.

  • 31 октября 2018 года 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании УФСБ Архангельска. Пострадали три сотрудника ФСБ, Жлобицкий погиб. Дело было квалифицировано как теракт, и за комментарии с одобрением или сочувствием поступку Жлобицкого начали возбуждать уголовные дела. ОВД-Инфо известно о 54 таких делах, возбуждённых после взрыва в Архангельске.

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