Обвинение запросило для Протасевича десять лет колонии

На суде в Минске против создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA обвинение попросило приговорить Романа Протасевича к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Протасевича, который был арестован в мае 2021 года после того, как белорусские власти заставили сесть в Минске рейсовый самолёт, на котором он летел из Греции в Литву, судят очно. Утверждается, что он находится под домашним арестом. Двух других обвиняемых - Степана Путило и Яна Рудика - судят заочно. Для них просят гораздо большие сроки - соответственно 20 и 19 лет колонии.

Всего выдвинуты обвинения по 1586 эпизодам и почти по 10 статьям уголовного кодекса, в том числе об организации массовых беспорядков и создании экстремистского сообщества (которым власти Беларуси считают NEXTA). Обвинения связаны с массовыми протестами против власти Александра Лукашенко в 2020 году, которые канал NEXTA активно освещал и поддерживал.

На прошлой неделе стало известно, что против Протасевича выдвинули ещё одно обвинение, утверждая, что он был администратором ещё одного оппозиционного канала "Беларусь головного мозга".

Суд идёт в Минске уже более двух месяцев. Протасевич его ход не комментировал.