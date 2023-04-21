Обвинение запросило для Протасевича десять лет колонии

На суде в Минске против создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA обвинение попросило приговорить Романа Протасевича к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Протасевича, который был арестован в мае 2021 года после того, как белорусские власти заставили сесть в Минске рейсовый самолёт, на котором он летел из Греции в Литву, судят очно. Утверждается, что он находится под домашним арестом. Двух других обвиняемых - Степана Путило и Яна Рудика - судят заочно. Для них просят гораздо большие сроки - соответственно 20 и 19 лет колонии.
Всего выдвинуты обвинения по 1586 эпизодам и почти по 10 статьям уголовного кодекса, в том числе об организации массовых беспорядков и создании экстремистского сообщества (которым власти Беларуси считают NEXTA). Обвинения связаны с массовыми протестами против власти Александра Лукашенко в 2020 году, которые канал NEXTA активно освещал и поддерживал.
На прошлой неделе стало известно, что против Протасевича выдвинули ещё одно обвинение, утверждая, что он был администратором ещё одного оппозиционного канала "Беларусь головного мозга".
Суд идёт в Минске уже более двух месяцев. Протасевич его ход не комментировал.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после ареста белорусские официальные СМИ начали публиковать интервью с Протасевичем, в которых тот критиковал своих соратников и коллег по NEXTA, а также деятелей белорусской оппозиции. Вскоре после этого его перевели под домашний арест. В 2022 году Протасевич говорил, что заключил соглашение со следствием и был отпущен из-под домашнего ареста.
- Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Верховный суд Беларуси объявил NEXTA "террористической организацией". Теперь его деятельность запрещена на территории страны.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
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