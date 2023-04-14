Суд в Минске ужесточил обвинение Роману Протасевичу

Минский областной суд ужесточил обвинение одному из создателей и бывшему главному редактору независимого информационного канала NEXTA Роману Протасевичу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Теперь, помимо обвинений в организации массовых беспорядков и заговоре с целью захвата власти и разжигания вражды Протасевичу инкриминируют повторное руководство экстремистским формированием. Новая статья обвинения предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, Протасевич в мае — сентябре 2020 года был главным редактором NEXTA. Затем он переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года руководил телеграм-каналом и соцсетями "Беларусь головного мозга". Тем самым, по версии обвинения, Протасевич повторно руководил экстремистским формированием.
Такое же обвинение заочно предъявлено редактору телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Яну Рудику, который находится за границей.
В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Верховный суд Беларуси объявил NEXTA "террористической организацией". Теперь его деятельность запрещена на территории страны.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.