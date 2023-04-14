Суд в Минске ужесточил обвинение Роману Протасевичу

Минский областной суд ужесточил обвинение одному из создателей и бывшему главному редактору независимого информационного канала NEXTA Роману Протасевичу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Теперь, помимо обвинений в организации массовых беспорядков и заговоре с целью захвата власти и разжигания вражды Протасевичу инкриминируют повторное руководство экстремистским формированием. Новая статья обвинения предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Протасевич в мае — сентябре 2020 года был главным редактором NEXTA. Затем он переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года руководил телеграм-каналом и соцсетями "Беларусь головного мозга". Тем самым, по версии обвинения, Протасевич повторно руководил экстремистским формированием.

Такое же обвинение заочно предъявлено редактору телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Яну Рудику, который находится за границей.

В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.