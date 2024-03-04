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Обвинённый в крупнейшей утечке секретных документов Джек Тейшейра признал себя виновным

Джек Тейшейра
Джек Тейшейра

Бывший служащий воздушного подразделения Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, обвиненный в размещении секретных военных документов в социальных сетях, в понедельник признал себя виновным в рамках сделки со следствием, передаёт Голос Америки со ссылкой на агентство Reuters.

22-летний Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, относящейся к национальной обороне. Он согласился быть приговоренным, как минимум, к 11 годам тюремного заключения. Прокуроры будут рекомендовать суду отправить его в тюрьму более чем на 16 лет.

В обмен на признание вины прокуроры согласились не обвинять Тейшейру в других нарушениях Закона о шпионаже или иных преступлениях.

Тейшейра делился секретными документами с участниками игрового чата. В результате в сети оказались тысячи страниц совершенно секретной информации, собранной разведывательным сообществом США. Эту утечку называют крупнейшей в стране за долгие годы, со времён скандала с Wikileaks.

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