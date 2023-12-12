ВВС США подвергли дисциплинарному наказанию 15 военнослужащих в связи с масштабной утечкой секретных документов Пентагона связанных, в том числе, с войной в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства ВВС США.

Согласно результатам расследования инспектора ВВС, единственным организатором утечки остаётся военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, которому в июне были предъявлены уголовные обвинения.

Однако инспекция обнаружила, что военнослужащие в подразделении Тейшейры не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить утечку. Руководство базы, где служил Тейшейра, не проявило необходимой бдительности, говорится в заявлении инспектора, и не принимало необходимых мер для исполнения обязанностей по обеспечению безопасности.

К косвенным факторам, способствовавшим несанкционированному разглашению информации, инспекция отнесла неспособность командиров следить за вверенными им работами, непоследовательность в информировании об инцидентах в сфере безопасности, предоставление доступа к секретным данным людям, которые не должны его иметь, и неэффективность применяемых дисциплинарных мер.

Командующий разведывательной эскадрильи, где служил Тейшейра, снят с должности и получил административное взыскание. Командир разведывательной группы Тейшейры получил административное взыскание. Группа отстранена от разведывательной деятельности. Ранее отстранённые командиры подразделений уволены. Кроме того, министерство ВВС США изменило регламент доступа к секретным данным.