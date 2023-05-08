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Обвиняемому в подрыве автомобиля Прилепина дали два месяца ареста

Автомобиль Прилепина, 6 мая 2023 года

Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля российского писателя и провоенного активиста Захара Прилепина, арестовали на два месяца. Ему вменили статьи о теракте и о незаконной перевозке взрывчатых веществ в составе группы.

По версии следствия, 6 мая в Нижегородской области Пермяков подорвал автомобиль, в котором ехал Прилепин и его знакомый. "В результате происшествия Прилепин получил множественные ранения, его товарищ погиб", пишет Генпрокуратура России. Погибший – охранник активиста Александр Шубин, воевавший с ним в одном батальоне на войне в Украине.

Ранее Следственный комитет России заявил, что Пермяков, уроженец Донецкой области Украины, дал показания. На опубликованном ведомством видео он говорит, что был завербован украинскими спецслужбами и прибыл в Россию в 2022 году, чтобы убить Прилепина. Также сообщалось, что подозреваемый недавно получил российское гражданство.

Прилепин, госпитализированный с места происшествия на вертолёте, позже написал: "Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги и ещё там что-то".

Российское следствие обвинило в покушении украинские спецслужбы, они свою возможную причастность к взрыву по существу не комментировали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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