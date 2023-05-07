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Захар Прилепин впервые появился в соцсетях после покушения

Захар Прилепин 

Писатель и политический деятель Захар (Евгений) Прилепин опубликовал в своём телеграм-канале первый пост после совершённого на него 6 мая покушения. "Мне только что дали телефон", - пояснил Прилепин, который в данный момент находится в областной клинической больнице Нижнего Новгорода.

По словам писателя, в момент взрыва автомобиля за рулём был он сам, а не его погибший соратник Александр Шубин, как сообщали СМИ. "Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и ещё там что-то... Соседка сделала мне обезболивающий".

Прилепин также подтвердил, что высадил свою дочь из машины за пять минут до произошедшего, и то, что причиной взрыва стала противотанковая мина, зарытая в землю на пути следования автомобиля.

Российское следствие обвинило в покушении украинские спецслужбы, они свою возможную причастность к взрыву предметно не комментировали.

  • Покушение на Прилепина произошло в нижегородской области, куда он вернулся, как утверждается, с войны с Украиной. Он выжил, погиб ехавший с ним в машине его охранник Александр Шубин, воевавший с Прилепиным в одном батальоне.
  • Позже МВД России отчиталось о задержании предполагаемого исполнителя теракта - уроженца Донецкой Области Александра Пермякова. Со слов задержанного, для убийства Прилепина его завербовали украинские спецслужбы. При этом российские СМИ сообщали, что Пермяков ранее служил в подразделениях поддержанных Кремлём донецких сепаратистов.

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