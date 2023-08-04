Обвиняемого в поджоге военкомата во Всеволжске пенсионера нашли мёртвым

Во Всеволжске в квартире нашли мертвым 76-летнего пенсионера, которого обвиняли в попытке поджечь военкомат. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщила "Фонтанка". Официального подтверждения этой информации нет.

Пенсионер, имя которого не называется, был задержан 2 августа. По данным следствия, он подошел к зданию военкомата на Московской улице на юге города с бутылками с зажигательной смесью, пытался высечь искру, но в итоге поджёг только землю под собой. Находившиеся в помещении росгвардейцы, как утверждается, выбежали и потушили огонь ногами.

Его отпустили с обязательством о явке. 3 августа отношении пенсионера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ему грозило до двух лет заключения.

"Mash на Мойке", 78.ru и "Всеволожский медиацентр В1" сообщали, что совершить поджог пенсионера убедили неизвестные по телефону.

В Петербурге и Ленинградской области с 31 июля было совершено как минимум четыре попытки поджога военкоматов, отмечает Север.Реалии. Всего по России и в аннексированном Крыму, подсчитала "Медуза", за последние несколько дней произошло как минимум 28 попыток таких поджогов. В большинстве случаев подозреваемыми оказываются люди старше 50 лет, которые во время задержания рассказывали, что их убедили на поджог телефонные мошенники.