"В каком состоянии у людей мозги?" Блогеры о поджогах и дронах

В России в последние дни то и дело загораются военкоматы, и за поджог задерживают людей, от которых таких поступков обычно не ждешь – пенсионеров, молодую учительницу, 54-летнюю работницу завода.

Почти все они на допросах утверждают, что получили указания от неизвестных людей, которые звонили им, представляясь сотрудниками ФСБ.

Некоторые оппозиционные комментаторы считают, что поджоги спровоцированы российскими спецслужбами, которым хочется отчитаться в поимке как можно большего количества "террористов".

Илья Вайцман

Что касается эпидемии поджогов военкоматов в регионах РФ, то не могу не обратить внимание, что практически все они происходили по одному сценарию: человеку звонили «из ФСБ» и рассказывали, что с его счетом в банке происходят нехорошие вещи, вплоть до «финансирования ВСУ»™, и «для того, чтобы поймать преступников, нужно их спровоцировать путем поджога военкомата». Даже не спрашивайте меня как это должно было сработать, я не знаю. Что им там плели, как убеждали совершить идиотизм, даже не представляю. Впрочем, у мошенников давно разработаны и отработаны приемы запутывания жертвы и принуждения ее к заведомо невыгодным для нее поступкам. Собственно, поджог военкомата ничем не отличается от «возьмите кредит наличными и передайте деньги нашему сотруднику», что уже никого давно не удивляет.

Кто-то креативный придумал, как резко «увеличить раскрываемость преступлений террористической направленности»

Но в итоге жертва, запуганная до истерики угрозами «привлечения к ответственности за госизмену/финасирование ВСУ/что-то еще» бежала к военкомату с бутылкой бензина, бросала ее во входную группу - и моментально задерживалась опергруппой ФСБ, которая ее там ждала, с видеокамерой наперевес. Бинго.



Очевидная и глубочайшая бессмысленность этих акций вкупе с моментальным задержанием «террористов», да еще как правило с видеозаписями – заставляет меня предположить, что звонили жертвам, действительно, из ФСБ. Кто-то там очень креативный придумал, как резко «увеличить раскрываемость преступлений террористической направленности», путем искусственного создания «террористов» на пустом месте из обычных людей.



NB: чем хуже идут дела на фронте, и чем больше недовольство внутри РФ - тем больше будет «выявляться» разнообразных «шпионов и диверсантов». Любыми способами. Чекисты хотят ордена и премии и не хотят на фронт. Будьте осторожны, не поддавайтесь на провокации карателей. «Шлите повестку, а я пока звоню адвокату» - и уверяю вас, на этом все обвинения в «финансировании ВСУ» закончатся.

Есть и мнение, что на самом деле поджигатели действовали по собственной воле.

Александр Невзоров

Умиленные новыми правилами мобилизации - граждане, как Данко, несут к дверям [военкоматов] огни своих сердец. Бедное фсб замучалось придумывать «версии» поджогов. Уже измусолены «подкупы населения», «психические расстройства», «влияния иностранных спецслужб» и прочая смешная ахинея.

Но большинство комментаторов уверены, что граждан действительно можно легко склонить к самым нетипичным для них поступкам – и это многое говорит о состоянии умов и кошельков россиян.

Временное правительство

Люди не просто доверчивые, у них как будто отсутствует способность мыслить

Можно попытаться связать серию поджогов с намерением людей спасти своих близких от надвигающейся мобилизации/призыва, но это будет большой натяжкой. Дело скорее в тотальном отсутствии критического мышления у большей части населения страны. Если человек верит всему, что ему говорят по телевизору, то он точно так же поверит и тому, что ему говорят по телефону. Тем более, если звонят "из ФСБ". Люди не просто доверчивые, у них как будто отсутствует способность мыслить и подвергать сомнению любые сведения, исходящие от представителей власти (которыми и называются мошенники).



И вот таким людям можно сказать по телевизору, что это не мы напали, а они, что контрнаступление провалилось, что второй волны мобилизации не будет, что Херсон сдали специально, что никто, кроме Путина – что угодно. И они примут все как данность. И это страшно – для страны, и благодать – для тех, кто у власти.

Сталингулаг

Критическое мышление – это что такое?!

24-летняя учительница бросила в здание военкомата коктейль Молотова после звонка от "сотрудников службы безопасности центрального банка". По словам доверчивой учительницы из Воронежской области, ей позвонили якобы сотрудники ЦБ и традиционно рассказали, что неизвестные пытаются оформить на неё кредиты, но бдительные правоохранители начеку и посоветуют, как быть дальше, и что конкретно делать, главное, следовать их инструкциям. После чего девушка стала ждать следующего звонка. В итоге неизвестный позвонил ещё раз и сказал, что мошенник сидит в военкомате, и чтобы его задержать, в здание нужно кинуть коктейль с зажигательной смесью.

Критическое мышление – это что такое?!

Олег Пшеничный

А вот тринадцать поджогов военкоматов за два дня сугубо тихими и безобидными людьми (а большинство — женщины) по звонкам или «из ФСБ», или из «Сбербанка», или из «ФСБ, чтобы предотвратить мошенничество в Сбербанке». В каком состоянии у людей мозги? Они же боятся собственной тени, а бросить коктейль Молотова в военкомат средь бела дня — не вопрос.

Алексей Лушников

Для меня загадка - как может телефонный мошенник развести абонента на поджог военкомата?) Нет, правда?

Страна постепенно уходит за своим лидером в психиатрию

Теоретически я понимаю, как можно под минутным эмоциональным воздействием выдать мошеннику данные своей банковской карты и потерять живую сумму денег. Это понятно. Бывает. Доверчивых много.

Но так чтобы после разговора по телефону выяснить рецепт коктейля Молотова, закупиться в хозтоварах, рецептурно соединить ингредиенты и смело выступить к военкомату… как от тебя это потребовал таинственный телефонный визави… А с учётом, что таких за сутки по стране нашлось как минимум аж 12 человек, все они взрослые и знают что за поджог военкомата им впаяют реальный срок…

Нет. Как-то с трудом верится.

Тут три варианта. Или страна постепенно уходит за своим лидером в психиатрию. Или работает мощнейший гипнотизёр. Или доказательства, предоставленные абоненту от его таинственного визави, совершенно убедительны, а звонок совсем не от мошенников. Правду узнаем позже.

А сейчас можно порадоваться неожиданно образовавшейся надежде.

Ведь таким образом легко запрограммировать какого-нибудь гуттаперчевого абонента после общего селфи с Васильичем, плюнуть на военкомат и прямо на месте удушить счастливого дедушку!

Тогда и военкоматы жечь не потребуется.

Анатолий Несмиян

В принципе, все граждане, которые идут жечь присутственные места, делают это, будучи буквально зомбированы с помощью разнообразных нейролептических практик телефонными диверсантами.

Это классический и буквально эталонный электорат власти

В реальности это классический и буквально эталонный электорат власти, воспитанный ею точно таким же нейропрограммированием пропаганды. Все эти пятиминутки ненависти, льющиеся помоями из телевизора в режиме 24/7/365, ничем не отличаются от указаний, которые эти замороченные люди с выпрямленными извилинами получают по телефону от террористов. И даже неважно, что это за террористы - украинские или отечественные. В наше время исключать нельзя ничего.



Проблема решается воспитанием людей с критическим мышлением, но какой человек с критическим мышлением пойдет голосовать за Путина или Единую Россию? Поэтому и возникает неразрешимая задача: с одной стороны, власти выгодно иметь миллионы зомбированных и безмозглых подданных, с другой стороны - их зомбированностью легко пользуются другие.

Многие осуждают тех, кто провоцирует ни в чем неповинных россиян на поджоги, за которые им грозят серьезные сроки по обвинению в терроризме.

Прокремлевские блогеры винят в происходящем украинские спецслужбы.

Сергей Марков

Враждебные лживые сми пишут, что в России за два дня было 15 попыток поджогов военкоматов. Враг не дремлет. Все это организуют через соцсети и телефоны украинские спецслужбы.

Многие полагают, что российским спецслужбам надо не сердиться, не гневно обвинять, а бить по врагу так же, только во много раз больше.

В России в спецслужбах гуманисты

А пока украинские военкомы уверены, что они в полной безопасности, потому что в России в спецслужбах гуманисты и не будут делать то, что делают украинские спецслужбы.

Moscow calling

Несмотря на то, что причинённый ущерб незначителен, можно отметить, что "социальная инженерия" противника работает вовсю...

Темник

СМИ замечают, что прошла новая волна поджогов военкоматов. За несколько дней стало известно о 15 случаях. И на действия радикалов/диверсантов/анархистов это не похоже.

Если почитать кейсы поджогов, то их объединяет одно — социальная инженерия. Мошенники звонят своим жертвам и различными манипуляциями вынуждают устроить диверсию. Кому-то обещают таким образом вернуть украденные деньги, кого-то просят помочь «силовикам» в спецзадании.

Это уже вражеская система подталкивания к преступлениям

Пора бы уже государственным структурам распространять предупреждения в духе «если кто-то просит что-то поджечь, то вестись не стоит». Потому что случаи не единичные — это уже вражеская система подталкивания к преступлениям.

ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

Очевидно что эти акции спланированы иностранными спецслужбами с одной целью - сместить фокус с всё глубже проваливающегося наступления ВСУ.



Новую атаку дронов на квартал Москва-Сити называют "попыткой Украины отвлечь внимание" и российские чиновники.

Но даже у провластных комментаторов возникают вопросы, почему российские спецслужбы не смогли предотвратить атаку, осуществленную точно по той же схеме, что и за два дня до того - вплоть до того, что пострадал тот же небоскреб IQ Tower.

Марат Баширов

Если пока не можем остановить эти БПЛА, то лучше по Москва-Сити, чем по жилым многоэтажкам, которых вокруг пруд пруди. Психологическая цель ясна, но вряд ли будет достигнута, народ в Москве терактами к изменению отношения к власти не склонить - только еще больше начнут поддерживать.

...

Но, конспирологический вопрос всё же есть. Почему по одной и той же башне? Что там? Почему такая избирательность? Почему остальные сбиваем, а по этой траектории и этой цели не получается?

Убежденность, что за новой успешной атакой дронов на квартал Москва-Сити стоят украинские спецслужбы, разделяют и оппозиционные комментаторы.

Александр Невзоров

ВСУ работают дерзко и изящно

Да, дроны внесли некоторые коррективы в скучный дизайн офиса «Минэкономразвития» (21 этаж башни москва-сити).

Предложенный БПЛА новый дизайн содержит очень свежие интерьерные решения. Высока вероятность того, что именно этот стиль скоро станет в москве самым модным и распространенным.

Особого страдания в голосах русских СМИ по поводу бомбардировочки не замечено.

Ничего удивительного.

Россия давно не помышляет ни о каком «развитии» и разгромленное министерство - явно лишнее.

ВСУ работают дерзко и изящно. Они сознательно оставили «вате» примитивное варварство, скотские «прилеты» по жилмассивам и пр. Это очень грамотный ход.

Впрочем, в меткости и игривости ВСУ - содержится и намек на то, что завтра дрон может влететь в любое окошко россии.

Мария Захарова потрясла комментаторов тем, что сравнила атаку на Москва-Сити с терактом 11 сентября 2001 года, в результате которого погибли и были ранены тысячи людей.

Станислав Бышок

Категорически осуждая и атаки беспилотников на «Москву-сити», и теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, деликатно замечу, что приравнивать их – это немножечко за гранью. Совсем чуть-чуть.

Захарову не поддержал даже Дмитрий Песков - он заявил, что в Кремле "не видят аналогий" с 11 сентября.

Кирилл Шулика

Кто там говорит, что нет плюрализма мнений?

Аналогия Захаровой выглядит тем более странно на фоне заявлений Минобороны об "успешном подавлении" атаки.

Алхас Абгаджава

Официальные новости:

Получается, БПЛА сбит небоскребом?

Сбит беспилотник. Дальше, он при этом попал в один из известных небоскребов. Есть повреждения, разумеется.

Получается, БПЛА сбит небоскребом?

Разумеется, мы не сомневаемся в эффективности ПВО. Сбили, значит, сбили. Просто слушаем и смотрим новости.

Иван Преображенский

Все завоеватели России будут сбиваться средствами РЭБ и попадать в одну и ту же башню Москва-Сити.

Бисмарк

Мария Баронова

Знаете, мне так кажется, что Министерство Обороны нас вводит в заблуждение?

Возможно ли такое?

Еще более странными заявлениями отличились "патриоты".

Холмогоров

Бить по Москва-Сити, месту, предельно чуждому русским, чтобы напугать русских - самая странная мысль, которая могла родиться только в убогом селюковском мозгу.



Я, впрочем, как раз недавно думал, есть ли какой-нибудь способ, чтобы придать этому нависающему над Москвой ужасу элементы русского стиля.



Есть. Если построить собирающую конструкцию высоченную башню шатрово-консувидной формы. Тогда ансамбль приобретет единство и перестанет быть в Москве инопланетным монстром.

Александр Дугин

БПЛА прилетают по элите, способствуя ее русификации и патриотизации

Снова удар по Москва-Сити. Видимо в СБУ активизировалась тайная пророссийская агентура, активно помогающая российской элите проснуться и осознать, что и она полноценный участник этой тотальной войны. Ущерб минимальный, а эффект, наоборот. Теоретически, враг должен был бы всячески избегать ударов по элите, чтобы у нас сложилось впечатление, что гибнут и страдают только простые люди, а элиты лишь спят и видят, как быстрее заключить похабный мир или зерновую сделку. Это содействовало бы расколу в обществе. Но БПЛА прилетают по элите, способствуя ее русификации и патриотизации.

Пока главный итог атак - это удешевление недвижимости в "элитных" небоскребах.

Иван Яковина

После второго удара подряд оттуда сейчас начнется массовый исход арендаторов и жильцов. Экономика этого района небоскребов окажется в нокдауне. Финансовые потери будут огромными.

Симулировать норму будет сложнее

После вчерашнего прилета Кремль сделал вид, что ничего не случилось, после сегодняшнего симулировать норму будет сложнее. Если удары продолжатся (а так и будет, я уверен), в Кремле может и истерика случиться.

Кстати, бонусом к сегодняшнему были еще и ночные взрывы в Подмосковье, где еще два(?) БПЛА были сбиты.

И это, как мы с вами понимаем, только начало.

Кирилл Гончаров

Я бы дал за квартиру в Сити не более трёх тысяч рублей в месяц с учётом коммуналки, гаража, эскортниц и марафона «биткоин во благо России».



Ну а разве я не прав?

Но если рассуждать всерьез, атаки имеют и важное психологическое значение, а также помогают прощупать слабые места обороны, отмечают в блогах.

Дмитрий Колезев

Удары наносятся по фасаду путинского государственного капитализма

Вероятно, военный смысл таких операций небольшой (хотя они могут отвлекать ресурсы ПВО от линии фронта на Москву), но символическое значение велико. Удары наносятся по фасаду путинского государственного капитализма, по офисам тех самых технократов, на работу которых смог опереться путинский режим. Эти налеты нервируют и пугают москвичей (в Сити, кстати, не только офисы — там есть и квартиры), а также зримо увеличивают цену войны. Они также могут служить своеобразной моральной компенсацией для жителей украинских городов, которые каждый день подвергаются куда более ожесточенным и смертоносным налетам российских ракет и дронов.



До сих пор точно непонятно, откуда и как прилетают дроны (преодолевают ли они такое расстояние с территории Украины или запускаются откуда-то из России), способно ли российское ПВО даже теоретически с ними справиться и какой масштаб могут принять эти налеты в дальнейшем.

Андрей Никулин

"Беспилотник был подавлен и потерпел крушение на территории Сити" - теперь это называется у нас так.

На самом деле идеальная формулировка.

А частота налетов постепенно увеличивается.

Постепенного определяются предпочтительные модели дронов и маршруты.

Пока речь о символическом воздействии.

Но не стоит думать, что им все и ограничится.