Обвиняемому в госизмене Илье Сачкову запретили переписку в СИЗО

Основатель Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене, пожаловался на условия содержания в СИЗО "Лефортово" – в частности, на то, что ему не позволяют переписку. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

По его словам, Сачков, находясь в одиночной камере, оказался "полностью отрезан от внешнего мира": до него "не доходят газеты, у него нет телевидения, так как не работает, ему не доходят письма".

Сачков рассказал, что ему в СИЗО поступило 25 писем, однако прочесть их ему не разрешили, также он сам пытался отправить 17 писем, но их не доставляют до адресата. Из-за этого он не может сообщить, какие передачи ему нужны, добавил Хуруджи. По словам члена ОНК, Сачков нуждается в тёплой одежде, средствах гигиены и, возможно, лекарствах. Кроме того, Сачков рассказал, что из-за болезни ему нужно диетическое питание; оно предусмотрено правилами содержания СИЗО, но ему его не дают.

Говоря о состоянии Сачкова, член ОНК сказал, что тот "находится в шоковом состоянии", по нему видно, что он до сих пор не осознает, что с ним произошло и почему, однако у него нет следов побоев и "внешне он спокоен и разумен". При этом, как отметил член ОНК, Сачкову запретили говорить, кто является его адвокатом.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова. Ему предъявили обвинения в госизмене. Сачков вину не признает, как и то, что сотрудничал с разведкой иностранного государства.

Ранее сообщалось, что следствие запретило переписку обвиняемому в госизмене бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову, который уже более года находится в московском СИЗО "Лефортово". Родные Сафронова уже месяц не получали от него писем. Сам он на суде о продлении меры пресечения 4 октября также сообщил, что до него перестали доходить письма. По словам адвоката, Сафронову сообщают, что на его имя поступили письма, но не передают их ему. Сестра Сафронова считает отказ в письмах актом давления.