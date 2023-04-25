Обвиняемую в убийстве бывшего мужа лишили родительских прав

Суд в Анапе лишил журналистку Оксану Гончарову, обвиняемую в убийстве бывшего мужа, родительских прав. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на адвоката и подругу Гончаровой.

Защита будет обжаловать решение суда. У Гончаровой трое сыновей: трёх, десяти и 23 лет. После ареста журналистки под опеку их взял брат погибшего, он же подал иск о лишении Гончаровой родительских прав. По словам адвоката обвиняемой, её сыновьям не разрешают с ней переписываться.

Бывшая журналистка РБК и "Ведомостей" Гончарова уже больше пяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в убийстве своего бывшего мужа – Алексея Самусёва. Согласно её показаниям, в сентябре он со своим другом "вломился" к ней и к детям в квартиру. Выпив водки, Самусёв стал избивать Гончарову, схватил ножницы – та перехватила их и, защищаясь, смертельно его ранила. Друг Самусёва, которого обвиняемая просила о помощи, вмешиваться не стал. "Это бесполезно", – сказал он в суде.

Друзья и коллеги Гончаровой рассказывали, что Самусёв избивал жену больше десяти лет, а она не могла найти защиты ни в полиции, ни в суде. "У неё нет ни одного целого ребра, сломан нос, неоднократно выбиты зубы. Она развелась, но бывший муж всё время приходил, избивал её и проявлял агрессию к детям", – написала однокурсница Гончаровой.