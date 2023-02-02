Бежавшая от домашнего насилия Лейла Гиреева вернулась в семью

Жительница Ингушетии 18-летняя Лейла Гиреева, осенью бежавшая от домашнего насилия в Санкт-Петербург, вернулась в семью. Родные продолжают обвинять ее в краже, которую она отрицает, пишет Кавказ.Реалии.

О возвращении Гиреевой к родственникам в своем инстаграме написала журналистка и основательница правозащитного проекта "Марем" Светлана Анохина. По словам Анохиной, это был собственный выбор Гиреевой, "как и побег от тех же самых родителей".

Сама Лейла Гиреева оставила под этой публикацией комментарий, который в настоящее время удален, но издание "Сота" успело скопировать его содержание: "Между мной и родителями было много недопонимания. Мы это обсудили. Они извинились. Но насчет кражи и заявления мутят что-то странное. Пытаются мне то ли внушить, что я, действительно, украла, мол, тебя загипнотизировали, у тебя провалы в памяти, хотя я уверена, что я не брала эти вещи… И в теме насилия тоже. "Тебя не били, тебе, наверное, показалось". Сказали, что мне нужно пройти судебную медэкспертизу, и если меня признают невменяемой, то дело прекратят".

Кризисная группа "СК SOS" связалась с Гиреевой напрямую. В разговоре девушка подтвердила, что решила вернуться, так как поняла, что конфликт с родственниками и уголовное дело не дадут ей спокойно жить. Она по собственной воле встретилась в Санкт-Петербурге с родственниками, связалась с отцом и попросила забрать ее. Также Гиреева уточнила, что в связи с уголовным делом о краже находится под подпиской о невыезде.