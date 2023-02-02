Бежавшая от домашнего насилия Лейла Гиреева вернулась в семью

Жительница Ингушетии 18-летняя Лейла Гиреева, осенью бежавшая от домашнего насилия в Санкт-Петербург, вернулась в семью. Родные продолжают обвинять ее в краже, которую она отрицает, пишет Кавказ.Реалии.
О возвращении Гиреевой к родственникам в своем инстаграме написала журналистка и основательница правозащитного проекта "Марем" Светлана Анохина. По словам Анохиной, это был собственный выбор Гиреевой, "как и побег от тех же самых родителей".
Сама Лейла Гиреева оставила под этой публикацией комментарий, который в настоящее время удален, но издание "Сота" успело скопировать его содержание: "Между мной и родителями было много недопонимания. Мы это обсудили. Они извинились. Но насчет кражи и заявления мутят что-то странное. Пытаются мне то ли внушить, что я, действительно, украла, мол, тебя загипнотизировали, у тебя провалы в памяти, хотя я уверена, что я не брала эти вещи… И в теме насилия тоже. "Тебя не били, тебе, наверное, показалось". Сказали, что мне нужно пройти судебную медэкспертизу, и если меня признают невменяемой, то дело прекратят".
Кризисная группа "СК SOS" связалась с Гиреевой напрямую. В разговоре девушка подтвердила, что решила вернуться, так как поняла, что конфликт с родственниками и уголовное дело не дадут ей спокойно жить. Она по собственной воле встретилась в Санкт-Петербурге с родственниками, связалась с отцом и попросила забрать ее. Также Гиреева уточнила, что в связи с уголовным делом о краже находится под подпиской о невыезде.
- 18-летняя Лейла Гиреева из Назрановском района Ингушетии 14 ноября тайно покинула дом и с помощью правозащитников уехала в Санкт-Петербург. Родственники Гиреевой угрожали ей обширными связями в силовых структурах. Несколько дней спустя девушку объявили в розыск по обвинению в краже.
- 23 ноября Гиреева сообщила, что в квартиру в Санкт-Петербурге пытаются проникнуть ее родственники, чтобы вернуть ее домой. Она вызвала полицию, ее отвезли в отдел. Гирееву удерживали в полиции несколько часов, ожидая прибытия сотрудников ингушского МВД, чтобы забрать ее домой, но ближе к полуночи отпустили.
- 1 декабря Гиреева обратилась в полицию с заявлением о систематическом насилии в семье, 16 декабря прокуратура Ингушетии взяла ход проверки по заявлению Гиреевой на особый контроль.
- В январе полиция по Назрановскому району Ингушетии отказала в возбуждении уголовного дела о домашнем насилии по Лейлы Гиреевой. Также суд Назрановского района отказал адвокату Гиреевой в удовлетворении ранее поданной жалобы на возбуждение дела о краже в отношении Гиреевой. В жалобе отмечались нарушения при возбуждении дела и возможная коррупционная составляющая – родственники Гиреевой связаны с силовыми структурами.
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