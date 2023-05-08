Обвиняемый в подрыве машины Прилепина арестован на два месяца

Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля российского писателя, сторонника войны с Украиной Захара Прилепина, арестовали на два месяца. Ему вменяют статью о теракте и о незаконной перевозке взрывчатых веществ в составе группы.

По версии следствия, 6 мая в Нижегородской области Пермяков подорвал автомобиль, в котором ехали Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате Прилепин получил множественные ранения, а Шубин, которого писатель называет своим соратником, погиб.

Ранее Следственный комитет России заявил, что Пермяков, уроженец Донецкой области Украины, дал признательные показания. На опубликованном ведомством видео он говорит, что был завербован украинскими спецслужбами и прибыл в Россию в 2022 году, чтобы убить Прилепина. Также сообщалось, что подозреваемый недавно получил российское гражданство.

Прилепин, которого доставили на вертолёте в нижегородскую больницу, в воскресенье опубликовал первый после покушения пост в телеграм-канале. Он написал, что в момент взрыва сам вёл машину, а не Шубин. "В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом...У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - написал Прилепин.

Российское следствие обвиняет в покушении украинские спецслужбы.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал подрыв машины Прилепина - попыткой внутренней эскалации, призванной помочь властям России сохранить контроль над населением и элитами.