Обвиняемый в теракте в военкомате рассказал о пытках после ареста

Обвиняемый в террористическом акте из-за выстрелов в военкома житель Усть-Илимска Руслан Зинин рассказал в суде о пытках, которым подвергся сразу после своего ареста, сообщает "Зона солидарности".

По словам Зинина, первые двое суток он содержался в камере в кандалах, фактически связанный по рукам и ногам. В таких условиях он был вынужден питаться, справлять естественные надобности и спать.

"Мои просьбы прекратить издевательства и снять [кандальное] устройство сотрудники СИЗО игнорировали", - утверждает Зинин. Он добавил, что желание поскорее остановить пытки вынудило его подписать протокол допроса, в котором следователь сам сформулировал ответы за арестованного.