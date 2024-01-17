Обвиняемый в теракте в военкомате рассказал о пытках после ареста

Обвиняемый в террористическом акте из-за выстрелов в военкома житель Усть-Илимска Руслан Зинин рассказал в суде о пытках, которым подвергся сразу после своего ареста, сообщает "Зона солидарности".
По словам Зинина, первые двое суток он содержался в камере в кандалах, фактически связанный по рукам и ногам. В таких условиях он был вынужден питаться, справлять естественные надобности и спать.
"Мои просьбы прекратить издевательства и снять [кандальное] устройство сотрудники СИЗО игнорировали", - утверждает Зинин. Он добавил, что желание поскорее остановить пытки вынудило его подписать протокол допроса, в котором следователь сам сформулировал ответы за арестованного.
- 26 сентября 2022 года, спустя пять дней после объявления мобилизации в России, Руслан Зинин пришел с обрезом в военкомат Усть-Илимска. Он выстрелил в военного комиссара района Александра Елисеева. Того доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Стрелявший объяснил свой поступок тем, что его младшему брату пришла повестка, и он не хотел, чтобы родной человек попал на войну. Ранее на войне в Украине, по словам Зинина, погиб его друг. В результате брата Зинина не мобилизовали. Военком Елисеев выжил, проведя в больнице полтора месяца.
- Руслана Зинина судят по статье о совершении террористического акта. Осенью 2022 года, после волны атак на военкоматы, в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться именно как теракты.
- В России всё чаще фиксируются случаи применения кандалов против заключённых и подозреваемых. В декабре на проблему на встрече с президентом Путиным обратил Совет по правам человека. По итогам встречи Путин поручил запретить до 1 мая использовать кандалы для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях.
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