Обвиняемый в убийстве генерала Москалика получил пожизненный срок

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Игната Кузина по делу о теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщила в четверг российская Генпрокуратура.

Кузина, подробностей о личности которого не приводится, признали виновным в совершении теракта, прохождении обучения с целью террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, хранении и изготовлении взрывчатки, использовании поддельного документа. Первые 10 лет срока он должен будет провести в тюрьме. Ему также назначен штраф в 2 миллиона рублей. Сам осуждённый, как писало, в частности, агентство ТАСС, полностью признал вину.

По версии обвинения, в 2023 году Игнат Кузин вошёл в состав террористического сообщества, созданного, как утверждается, в Украине неустановленными лицами, и согласился за деньги убить Москалика.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля нынешнего года в результате взрыва автомобиля во дворе его дома. Кузина задержали на следующий день после взрыва, отмечает "Медиазона".

В августе 2025 года ФСБ отчиталась о задержании и аресте жителя Саратова по обвинению в перевозке бомбы, которой весной подорвали Москалика. Ему вменили статьи о пособничестве в совершении теракта и перевозке взрывчатки.

Москалик занимал должность заместителя начальника оперативного управления Генштаба. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину он руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба. Как говорится в некрологе, генерал мониторил обстановку на фронте и докладывал о ней Путину и министру обороны.

