Обвиняемый в убийстве гея в Москве арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал до 4 августа Антона Бережного, который обвиняется в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале.

1-го июня Бережной, находившийся на тот момент под подпиской о невыезде, выступил в суде с последним словом, а во время перерыва исчез, оставив свой паспорт. 40-летнего жителя Москвы объявили в розыск после того, как он не пришёл на следующее заседание. Впоследствии его задержали, но подробности полиция не приводит, отмечает "Медиазона".

Убийство произошло в 2019 году. По версии следствия, Бережной напал с ножом на Романа Едалова и его партнёра Евгения Ефимова, когда они возвращались из ночного клуба 29 июня. Едалов от ножевого ранения умер на месте. Его спутник получил лёгкие повреждения.

В феврале прошлого года присяжные оправдали нападавшего по делу об убийстве, но Мосгорсуд позднее отправил дело на рассмотрение новой коллегии присяжных. По делу о нападении на Евгения Ефимова Бережной получил один год и 11 месяцев ограничения свободы.

Ефимов рассказывал, что нападавший оскорблял его и Едалова в связи с их ориентацией. Сам Бережной признал вину в нападении на Ефимова, но отрицал вину в убийстве, заявив, что Едалов сам "упал на нож", пишет "МБХ-Медиа".