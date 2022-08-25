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Задержанную по подозрению в шпионаже в Албании россиянку заочно арестовали в России по делу о госизмене

Светлана Тимофеева

Суд в Москве заочно арестовал задержанную в Албании россиянку Светлану Тимофееву, которая проходит в России по делу о незаконном получении сведений, относящихся к гостайне. Тимофеевой грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет РБК.

Дата рождения заочно арестованной на родине россиянки — 18 марта 1989 года — совпадает с датой рождения задержанной на этой неделе в Албании фотографа Светланы Тимофеевой.

21 августа Минобороны Албании сообщило о задержании двоих россиян и одного украинца рядом с военным заводом Грамши. Всех троих заподозрили в шпионаже и арестовали.

Среди задержанных оказалась Светлана Тимофеева (Лана Сатор) – известная путешественница и фотоблогер. Она публиковала фото действующих и заброшенных заводов, расформированных воинских частей, запретных зон.

Двое других задержанных – 24-летний россиянин Михаил Зорин и 25-летний украинец Фёдор Алпатов, по словам родственников, увлекались фотографией и не могут быть связаны со шпионажем.

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