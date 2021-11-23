Обвинённый в госизмене Сачков обратился с просьбой к Путину

Лефортовский суд в Москве во вторник продлил на три месяца срок содержания под стражей совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова. Его обвиняют в государственной измене.

Сегодня же стало известно, что Сачков обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В документе, который передал Forbes адвокат Сачкова, основатель одной из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности утверждает, что он невиновен, и сравнивает своё дело с делом Дрейфуса.

"Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина , позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями", — говорится в заявлении Сачкова. "Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине" - пишет арестованный предприниматель.

По словам адвоката, Афанасьева, Сачков, который находится в СИЗО "Лефортово", недавно начал получать письма. Ранее сообщалось, что письма до него не доходят - как и до ещё одного находящегося в СИЗО обвиняемого в госизмене, журналиста Ивана Сафронова.

Ранее к Путину обращалась мать Ильи Сачкова, в своём письме, которое также публиковал Forbes, она называла сына настоящим и искренним патриотом. В Кремле ответили, что письма не видели, но "относятся с пониманием" к чувствам матери.

О письме самого Сачкова пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что его не видел.

В 2019 году Путин принимал в Кремле Сачкова как одного из лауреатов премии "Немалый бизнес". Формально президент не может повлиять на уголовное дело или меру пресечения.

Дело Дрейфуса - вызвавший большой общественный резонанс судебный процесс в конце XIX века во Франции по делу о шпионаже, в котором обвиняли офицера французского генерального штаба, еврея по происхождению Альфреда Дрейфуса. Он был признан виновным, однако впоследствии был оправдан.

Сачков был арестован в конце сентября. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене, которая, как утверждает следствие, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, и сотрудничество с иностранной разведкой Сачков не признаёт.

Собеседники СМИ на рынке информационной безопасности предполагают, что преследование Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому он проходил свидетелем. Обвиняемые по нему бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, сотрудник "Лаборатории Касперского" и сотрудник Центра информбезопасности Георгий Фомченков получили длительные тюремные сроки.

Источники Bloomberg рассказывали, что Сачковым также могли быть недовольны сотрудники силовых ведомств из-за его планов вывести бизнес за границу. Головной офис Group-IB находится в Сингапуре.

Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Среди её клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, "Тинькофф" и Альфа-Банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.