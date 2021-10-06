Мать арестованного по делу о госизмене Сачкова написала письмо Путину

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене, написала письмо президенту России Владимира Путину с просьбой разобраться в деле сына. Письмо Людмилы Сачковой публикует издание Forbes.

"Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно", — пишет мать бизнесмена. Сачкова отметила, что её сын — истинный патриот — и не мог навредить своей стране.

Сачкова также написала, что арест предпринимателя нанесут удар по "моральному климату" в России и создадут угрозу информационной безопасности.

Кремль письмо матери Сачкова пока не комментировал.

Илью Сачкова арестовали 29 сентября. Бизнесмена подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. Подробности дела не раскрываются. Сачков обвинения отвергает.

Собеседники СМИ на рынке информационной безопасности предполагают, что преследовании Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому он проходил свидетелем. Обвиняемые по нему бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, сотрудник "Лаборатории Касперского" и сотрудник Центра информбезопасности Георгий Фомченков получили длительные тюремные сроки.

Источники Bloomberg рассказывали, что Сачковым также могли быть недовольны сотрудники силовых ведомств из-за его планов вывести бизнес за границу.

Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности, она работает на рынке с 2003 года. Она борется с кибератаками, онлайн-мошенничеством, спамом и участвует в расследовании высокотехнологичных преступлений. Среди её клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и Альфа-банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол.

Компания готовилась к выходу на IPO. Головной офис Group-IB находится в Сингапуре. Сачков много времени проводил там. По каким именно причинам он приехал на родину – неизвестно.