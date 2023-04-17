Объявленный в розыск мэр города в Приморье поехал на войну в Украину

Глава города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, опубликовал видео в своём телеграм-канале, в котором утверждает, что находится на фронте.

По словам Абушаева, он "давно" решил поехать на войну, однако окончательно решение принял после встреч с семьями погибших военных в канун 8 марта. На видео чиновник стоит в военной форме со снайперской винтовкой в руках на фоне разрушенного здания. О своем уголовном преследовании мэр не упоминает.

Телеканал "Дождь" пытался связаться с Абушаевым в соцсетях, но он не ответил на вопросы корреспондента.

Абушаев, как пишут РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Большого Камня, не уходил в отставку, он находится в отпуске. В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что он по-прежнему в розыске.