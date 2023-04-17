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Объявленный в розыск мэр города в Приморье поехал на войну в Украину

Рустям Абушаев

Глава города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, опубликовал видео в своём телеграм-канале, в котором утверждает, что находится на фронте.

По словам Абушаева, он "давно" решил поехать на войну, однако окончательно решение принял после встреч с семьями погибших военных в канун 8 марта. На видео чиновник стоит в военной форме со снайперской винтовкой в руках на фоне разрушенного здания. О своем уголовном преследовании мэр не упоминает.

Телеканал "Дождь" пытался связаться с Абушаевым в соцсетях, но он не ответил на вопросы корреспондента.

Абушаев, как пишут РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Большого Камня, не уходил в отставку, он находится в отпуске. В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что он по-прежнему в розыске.

  • В марте Абушаева, возглавляющего город с 2021 года, объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, мэрия Большого Камня под руководством Абушаева предоставила в фиктивную собственность инвалиду и ветерану труда два участка земли на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой. Площадь земли составила три гектара, а рыночная стоимость 54 миллиона рублей. Позже землю поделили на 22 участка, которые передали третьим лицам. Кроме того, следствие полагает, что глава Большого Камня незаконно руководил коммерческой компанией.
  • В начале апреля в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести россиян, отправляющихся на войну с Украиной. Он ещё не был принят, но российские суды уже смягчают наказания участникам войны.

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