Объявлено о завершении "активной фазы" учений в Беларуси

В Минобороны Беларуси заявили о завершении "активной фазы" стратегических учений "Запад-2025" на территории страны. В учениях участвовали российские военные, что вызвало опасения стран, граничащих с Беларусью, относительно их дальнейших планов.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси Павел Муравейко отметил, что учения ещё не завершены, поскольку они завершаются только тогда, "когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации". Однако, по его словам, все задачи, которые ставились перед манёврами, уже выполнены. В их числе "планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия", а также "оценка и развёртывание ракетного подвижного комплекса «Орешник»".

"Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом", - подчеркнул Муравейко. По его словам, отрабатывалась также борьба с беспилотниками и "действия по штурму населённых пунктов", в том числе при помощи штурмовых групп на мотоциклах. Ряд российских провоенных телеграм-каналов при этом критикует отработку высадки парашютного десанта, отмечая, что в современной войне, в частности в боевых действиях в Украине, парашютные десанты не применяются.

За два дня до начала учений, в которых приняли участие несколько тысяч российских военных, около 20 беспилотников нарушили воздушную границу Польши. Власти Польши обвинили в этом Россию, заявив о масштабной провокации. Страны НАТО объявили о начале патрулирования воздушного пространства Польши истребителями нескольких союзных стран. Белорусский руководитель Александр Лукашенко 16 сентября заявил, что Минск не имеет отношения к запуску этих беспилотников и не знает, чьи они были. Белорусские военные ранее заявили, что сбили несколько дронов и предупредили Польшу о налёте - в Польше это подтвердили.

В связи с учениями и в связи с налётом беспилотников Польша и страны Балтии усилили меры безопасности, закрыв воздушное пространство рядом с границей с Россией и Беларусью. Польша закрыла и пункты пропуска на границе.

Пока не объявлялось о выводе российских военных, участвовавших в учениях, с территории Беларуси. Предыдущие столь масштабные учения прошли на территории страны в феврале 2022 года. Участвовавшие в них российские военные после их завершения вторглись в Украину с севера.