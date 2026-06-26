Объявлены длинные списки XIX сезона премии "Просветитель"

Оргкомитет Группы премий Дмитрия Зимина "Просветитель" объявил длинные списки XIX сезона. В лонг-листы премий "Просветитель", "Просветитель.Перевод" и специальной номинации "Биография" вошли 56 научно-популярных книг.

В основной список включены книги на самые разные темы – от истории и философии до биологии, космоса и искусственного интеллекта. Среди них "Стройка века. Философское осмысление Minecraft" Александра Ветушинского, "Космос без мифов" Владимира Сурдина, "Безымянная Япония" Александра Мещерякова, "Человек среди котов" Натальи Резник, "Этот неизвестный океан" Александра Осадчиева и "Еретики: как церковные распри создали мир, в котором мы живем" Сергея Ходнева.

В длинный список премии "Просветитель.Перевод" вошли, в частности, книги "Реальность+" философа Дэвида Чалмерса, "Почему мы умираем" нобелевского лауреата Венки Рамакришнана, "Интеллектуальная история искусственного интеллекта" Юджина Черняка и "Если кто-то его создаст – все погибнут" Элиезера Юдковского и Нейта Соареса.

Короткие списки организаторы традиционно представят до конца сентября.

В прошлом сезоне лауреатами премии в номинации "Гуманитарные науки" стали журналисты Радио Свобода Ярослав Шимов и Андрей Шарый за книгу "За нацию и порядок! Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами". В этом сезоне оба соавтора книги вошли в состав жюри премии.

Премия "Просветитель" учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и присуждается за лучшие научно-популярные книги на русском языке. С 2020 года также вручается премия "Просветитель.Перевод", а с 2022 года – специальная награда "ПолитПросвет".