Журналисты Радио Свобода стали лауреатами премии "Просветитель"

В четверг были объявлены лауреаты премий "Просветитель" и "Просветитель. Перевод" и награды "ПолитПросвет" - за лучшие научно-популярные книги года на русском языке.

В номинации "Естественные и точные науки" премии "Просветитель" победительницей стала Надежда Панкова за книгу "Про кабанов, бобров и выхухолей".

В номинации "Гуманитарные науки" лауреатами стали журналисты Радио Свобода - Ярослав Шимов и Андрей Шарый - за написанную в соавторстве книгу "«За нацию и порядок!» Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами". Она вышла в кишинёвском издательстве "Историческая экспертиза".

Премия "Просветитель.Перевод" вручена за переводы книг Мэри Роуч "Шерсть дыбом" (переводчик Галина Бородина, научный редактор Михаил Никитин, редактор Олег Бочарников) и Джорджо Агамбена "Пиноккио. Философский анализ" (переводчик Марина Козлова, научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина). Лауреатом спецнаграды "ПолитПросвет" стала Ксения Лученко за книгу "Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачёва до Путина".