"Очень подозрительный теракт". Суд по делу "Крокуса"

В понедельник в Москве начинается судебный процесс над обвиняемыми в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года.

149 человек погибли, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек, которые в тот вечер пришли на концерт группы "Пикник". Следственный комитет РФ отчитался о завершении расследования. В исполнении теракта и пособничестве обвиняются 19 человек. Второе обвинение предъявлено тем, кто сдавал жильё вероятным исполнителям теракта. Следствие считает, что за атакой стоит "Исламское государство", но до сих пор ищет в деле "украинский след".



Исполнителями теракта по версии следователей были четыре выходца из Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Их задержали в первые сутки после нападения на концертный зал. Почти сразу по российским каналам разошлись кадры из зала суда, где подозреваемые появились со следами пыток. Потом в телеграме появилось видео, на котором одному из подозреваемых отрезают ухо и заставляют его съесть. Публиковались также фотографии, свидетельствующие о пытках током другого подозреваемого.

Эти четверо и еще 15 фигурантов дела (Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы) обвиняются в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

"В отношении двух организаторов и четырёх участников террористической организации предварительное следствие продолжается", – заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. Все они, по версии СК, – выходцы из Средней Азии, а преступление было спланировано и совершено "в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России".

Кроме этого, по словам Петренко, ряд обвиняемых якобы "планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено". По официальной версии, подготовка к теракту "началась за несколько месяцев до его совершения". "Часть фигурантов дела прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли поиск средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", – сказала представитель СКР.



По версии таджикских властей, брат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева уехал воевать в Сирию на стороне "Исламского государства" и погиб. Шамсидин Фаридуни, как сообщала Таджикская служба Радио Свобода, в 2020 году вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за сексуализированное насилие. Кроме того, Радио Свобода и расследовательский проект "Система" выяснили, что Шамсидин Фаридуни вёл соцсети под именем "Абдуллох" (в переводе с арабского – "слуга Бога") . У него также был аккаунт в телеграме, куда он последний раз заходил 18 февраля 2024 года. Журналисты установили, что "помощник проповедника", который предложил ему совершить теракт за 500 тысяч рублей, связался с ним именно через этот мессенджер.

Проанализировав социальные сети Фаридуни, которые он вёл под разными именами, журналисты проследили хронологию его действий перед терактом в концертном зале: 18 февраля Шамсидин Фаридуни последний раз пользуется телеграмом, 23 февраля публикует фотографии из стамбульской мечети Фатих и из гостиницы в этом городе, 2 марта (по версии источников Reuters в турецких службах безопасности) или 4 марта (по словам самого обвиняемого) Фаридуни и еще один участник теракта прилетают из Стамбула в российскую столицу, 22 марта – теракт в "Крокус Сити Холле".



Таджикская служба Радио Свобода поговорила с родственниками Мухаммадсобира Файзова, который также обвиняется в стрельбе в "Крокус Сити Холле". Они рассказали, что их сын "не был религиозным человеком" и собирался уехать на учебу в Китай. Мать Мухаммадсобира сообщила, что сын хотел финансово помочь своей семье, поэтому уехал на заработки в Россию. Он работал парикмахером в Ивановской области, а деньги отправлял отцу. По словам родных, Файзов "боялся обидеть даже пташку", поэтому они уверены, что его подставили. Сам Файзов на первый вопрос следователей ответил по-таджикски: "Что я сделал?"

Помимо исполнителей, следствие привлекло к делу людей, которые якобы формировали широкую сеть пособников. Среди них – Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил. Глава СК Александр Бастрыкин сразу после нападения докладывал Владимиру Путину, что Исломовы предоставили четырём главным обвиняемым автомобиль и квартиру. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда увидели на кадрах свою машину, которую они продали за несколько дней до теракта. Во время ареста Аминчон Исломов на вопрос судьи, понимает ли он, в чем его обвиняют, ответил, что он невиновен.

Еще один фигурант дела – повар Алишер Касимов, который сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни. В суде Касимов прокричал: "Пусть знают, что мы невиновны". В деле об атаке на "Крокус" уже есть один осужденный: это житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно зарегистрировал у себя дома братьев Исломовых. Ашурова признали виновным, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Политик Геннадий Гудков указывает на большое количество нестыковок в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле":

Я вообще не верю в "Исламское государство", которое действует таким образом

"Мы знаем, что все показания в этом деле были добыты под пытками, избиениями и оказанием давления. Сам этот теракт, честно говоря, очень подозрительный. Я вообще не верю в "Исламское государство", которое действует таким образом. Нанимают каких-то случайных людей в интернете, эти люди , согласившись действовать за копейки, оказываются великолепными стрелками и профессиональными киллерами. Потом эти профессионалы совершают глупейшие ошибки, удирая на какой-то драной машине зачем-то в направлении Украины. Их там почти через 700 километров задерживают.



В деле огромное количество нестыковок. Вплоть до воспламенения зала, вышедшей из строя системы противопожарной безопасности, вышедших из строя камер. Есть вопросы по количеству сделанных выстрелов – их столько, что ни один автомат не выдержит. При таком нагреве ствола автомат фактически отказывается стрелять. Ствол нагревается на втором магазине, он раскаленный, он начинает "плеваться". Кто много стрелял из автомата Калашникова, это хорошо знает. Он не очень хороший, а просто дешёвый. Так что в деле сплошные нестыковки.

Покупали с ним продукты на рынке – виновны

Я вообще не верю в это расследование и подозреваю, что содействие в организации этого теракта оказали специальные службы, какие-то секретные структуры, которые имели возможность вывести из строя системы пожаротушения, отключить камеры и организовать операцию прикрытия. У меня впечатление, что за всем этим стоят российские спецслужбы, которые, может быть, хотели как-то попугать общество, а получилось совсем не то, чего они хотели. Я не верю в то, что эта сделала группа таджиков, нанятая по интернету. А то, что 27 человек задержаны, ну мы знаем, как они задержаны. Возили на машине, подвозили к месту, значит, пособники. Сдавали квартиру предполагаемому террористу – значит, тоже члены организации. Покупали с ним продукты на рынке – виновны. На мой взгляд, они просто набрали стрелочников. Степень их вины понять сложно. У меня впечатление, что этот судебный процесс – отмазка от настоящего расследования. Поскольку там все избиты, перебиты, у одного отрезаны уши, людей страшно пытали, а под пытками сознаешься в чём угодно", – говорит Геннадий Гудков.



После теракта в "Крокус Сити Холле" в России поднялась волна мигрантофобии. Были приняты ряд антимигрантских законов, один из которых запрещает детям мигрантов учиться в российских школах, если они не сдадут тест на знание русского языка. По словам правозащитника Каримджона Ёрова, многие граждане Таджикистана сейчас покидают Россию, потому что жить и работать там становится всё опаснее:

Я не защищаю этих людей, я не знаю, виновны они или нет, но в нормальных странах пытки запрещены

"В нормальных демократических странах такого бы никогда не было – признания из людей, которых обвиняют в теракте, выбиты под пытками, и этого даже не скрывают. Обычно если признания выбиты под пытками, их не признают, но в России это работает. Я не защищаю этих людей, я не знаю, виновны они или нет, но в нормальных странах пытки запрещены. А люди, которых записали в пособники и судят – на их месте вообще мог быть любой человек. Обвиняют тех, кто ел с предполагаемыми террористами в одном кафе на рынке. Да, они здоровались, у нас так принято. Обвиняют тех, кто сдавал им квартиры. Обвиняют того человека, который продал им машину. Какой здравомыслящий человек продает свою машину для совершения такого теракта?

Почему ответственность за гибель людей не несёт владелец "Крокус Сити Холла" господин Агаларов? Двери были закрыты, система вентиляции не работала, охраны не было. Даже в нормальные времена всегда на концертах была полиция с оружием. Почему их не было? Или почему полицейские не пришли из ближайшего отделения? Там рядом есть маленький отдел полиции, я знаю это, потому что бывал там не раз. У меня ощущение, что обвиняемых использовали "втёмную".



Что касается мигрантофобии – она в России была всегда, но после этого теракта значительно усилилась. Многие сейчас пытаются найти другие пути. Очень много мигрантов стало в Европе, люди едут в Америку, хоть и многим рискуют. Очень популярным направлением стала Южная Корея, очень много людей работает в Казахстане. Там уже находится больше миллиона трудовых мигрантов. Отношение к мигрантам в России всегда было плохое, и если бы не случилось "Крокуса", власти придумали бы что-то ещё", – уверен правозащитник Каримджон Ёров.



